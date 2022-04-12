قتيل وعدة جرحى في انفجار قرب مركز لحركة أمل بجنوب لبنان

قال مصدر أمني لرويترز في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء إن شخصا قتل وأصيب أكثر من ثلاثة في انفجار قرب مركز للكشافة تابع لحركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله قرب صيدا بجنوب لبنان.

وبشأن هوية القتيل إثر الانفجار، قالت وسائل إعلام لبنانية إنه علي توفيق الرز نجل رئيس بلدية بنعفول، وهي البلدة التي شهدت الانفجار العنيف.

وتداول نشطاء مقاطع مصورة قالوا إنها للانفجار وتبعاته، مشيرين إلى أنه تسبب بوقوع العديد من الضحايا.

وفور وقوع الانفجار، هرعت سيارات الإسعاف و​الأجهزة الأمنية​ إلى المكان ولم تعرف أسباب الإنفجار بعد .

لحظة الانفجار الذي وقع قرب مكتب تابع لحركة أمل في صيدا جنوب لبنان.#لبنان pic.twitter.com/3a2hrZwpQ3 — ‏﮼سامي ‏﮼قاسمي sami kasmi (@SamyKasmiSKY) April 12, 2022

وأشار نشطاء نقلا عن شهود عيان، إلى أن الانفجار خلف أضرارا مادية جسيمة في الموقع الخاص بمركز الشافة التابع لحركة أمل.