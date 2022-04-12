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قتيل وعدة جرحى في انفجار قرب مركز لحركة أمل بجنوب لبنان
تاريخ النشر: 12 أبريل 2022 0:13 GMT
تاريخ التحديث: 12 أبريل 2022 0:35 GMT

قتيل وعدة جرحى في انفجار قرب مركز لحركة أمل بجنوب لبنان

قال مصدر أمني لرويترز في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء إن شخصا قتل وأصيب أكثر من ثلاثة في انفجار قرب مركز للكشافة تابع لحركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله قرب

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المصدر: فريق التحرير

قال مصدر أمني لرويترز في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء إن شخصا قتل وأصيب أكثر من ثلاثة في انفجار قرب مركز للكشافة تابع لحركة أمل الشيعية المتحالفة مع حزب الله قرب صيدا بجنوب لبنان.

وبشأن هوية القتيل إثر الانفجار، قالت وسائل إعلام لبنانية إنه علي توفيق الرز نجل رئيس بلدية بنعفول، وهي البلدة التي شهدت الانفجار العنيف.

وتداول نشطاء مقاطع مصورة قالوا إنها للانفجار وتبعاته، مشيرين إلى أنه تسبب بوقوع العديد من الضحايا.

وفور وقوع الانفجار، هرعت سيارات الإسعاف و​الأجهزة الأمنية​ إلى المكان ولم تعرف أسباب الإنفجار بعد .

وأشار نشطاء نقلا عن شهود عيان، إلى أن الانفجار خلف أضرارا مادية جسيمة في الموقع الخاص بمركز الشافة التابع لحركة أمل.

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