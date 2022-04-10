الجيش الإسرائيلي يقتل سيدة في الخليل بزعم تنفيذها عملية طعن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، إن سيدة فلسطينية قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي بعد محاولتها تنفيذ عملية طعن لجندي إسرائيلي في الحرم الإبراهيمي في الخليل، في حادثة هي الثانية خلال ساعات.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن سيدة فلسطينية توفيت متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد إطلاق النار عليها في مدينة الخليل بالضفة الغربية، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

#عاجل ا قوات الاحتلال تطلق النار اتجاه فتاة قرب المسجد الابراهيمي في الخليل pic.twitter.com/1GxvbNO8bL — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 10, 2022

من جانبها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن ضابطا في حرس الحدود الإسرائيلي أصيب في عملية الطعن عند الحرم الإبراهيمي، بعد أن استخدمت سيدة سكيناً لمهاجمته.

وبعد استشهاد السيدة الفلسطينية في الخليل، ترتفع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي إلى اثنين خلال ساعات، حيث سبق هذه الحادثة إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار على سيدة فلسطينية أخرى قرب حاجز جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، ما أدى لاستشهادها.

وفي سياق منفصل، اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي مدينة جنين لمطاردة سيارة كانت تقل والدة وشقيق منفذ عملية تل أبيب رعد خازم، حيث تمكنا من الهرب في حين أصيب شاب فلسطيني برصاصة خلال هذه العملية.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي طارد سيارة كانت تقل شقيق ووالدة منفذ عملية تل أبيب، حيث باغتتها دورية إسرائيلية بإطلاق نار كثيف، إلا أنهم نجوا من الاعتقال أو القتل.

لحظة إطلاق قوة خاصة "إسرائيلية" النار على مركبة تستقلها والدة منفذ عملية تل أبيب وشقيقه في جنين

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وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إطلاق قوة من الجيش الإسرائيلي النار على سيارة في منطقة جنين، مشيراً إلى أن اثنين من أشقاء منفذ عملية تل أبيب كانا فيها.

#فيديو | المركبة التي أطلق الاحتلال النار صوبها في جنين قبل قليل pic.twitter.com/ihX8MLE4oS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 10, 2022

وقال والد الشهيد رعد خازم عبر صفحته على فيسبوك: ”في هذه الأثناء قوات خاصة تلاحق ابني وزوجتي وتطلق النار على السيارة التي يستقلونها“، قبل أن يضيف في وقت لاحق: “ نجت زوجتي وابني من محاولة الاغتيال وتم تدمير السيارة كانا يستقلانها“.

وتشهد مدن الضفة الغربية منذ بداية شهر رمضان الجاري، تصعيدا كبيرا، دفع الجيش الإسرائيلي إلى فرض قيود وإجراءات كبيرة على الفلسطينيين، بالإضافة إلى تقليص التسهيلات التي أقرها سابقا.

وأمس استشهد فلسطيني، وأصيب 15 اخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي اقتحم مخيم جنين، لتنفيذ اعتقالات بحق والد منفذ عملية تل أبيب، التي وقعت الخميس الماضي.