استطلاع: ثلث الفلسطينيين يؤيد حل "الدولة الواحدة"

أظهر استطلاع رأي أن نحو ثلث الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يؤيدون حل الدولة الواحدة وأنه من المتوقع تصاعد هذا الاتجاه بسبب فقدان الثقة بحل الدولتين.

وأشار الاستطلاع _الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ونشرته صحيفة ”يديعوت احرونوت“ العبرية السبت_ إلى أن النسبة تمثل ارتفاعا ”غير عادي“ في شعبية الدولة الواحدة والتي حظيت قبل 3 أشهر فقط بنسبة تأييد أقل من 24%.

وجاء في الاستطلاع أن ما يقارب من 33% من الفلسطينيين الذين تم استطلاع آرائهم يؤيدون إقامة دولة واحدة تضم الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن معظمهم من الشباب العلمانيين.

ولفت التقرير إلى أن مثل هذه الدولة ستضم عددًا متساويًا تقريبًا من اليهود والفلسطينيين والذين سيصل عددهم معًا إلى ما يقرب من 14 مليون مواطن يعيشون في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مدير المركز خليل الشقاقي ”قد يكون لهذا التغيير في الرأي العام الفلسطيني عدة أسباب منها أنه بعد الاشتباكات في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الماضيين والتصعيد بين إسرائيل وحماس، لاحظنا انخفاضًا حادًّا في الدعم للفكرة.“

وأضاف ”ما نراه الآن يمكن أن يكون نتيجة تأثير مرور الوقت، وعودة الناس إلى الموقف الذي كان لديهم قبل التصعيد، والذي ربما تسبب في فقدانهم الثقة في الفكرة ”.

ورأى الشقاقي أنه على المدى الطويل قد يكون أحد أسباب انتشار التأييد لفكرة الدولة الواحدة هو فقدان الثقة في إمكانية حل الدولتين، مضيفًا ”مع ذلك، لا يبدو أن هذه هي الحال في الوقت الحاضر.“

بدوره، اعرب عضو منظمة التحرير الفلسطينية ووزير شؤون الأسرى السابق في السلطة الفلسطينية، أشرف العجرمي، عن اعتقاده أن حالة عدم اليقين بشأن جدوى حل الدولتين أدت إلى زيادة التأييد لفكرة الدولة الواحدة.

وقال ”أعتقد أن الفلسطينيين يدعمون حل الدولة الواحدة بسبب خيبة أملهم في الوضع الحالي… لا يعتقد الناس أن هناك وضعًا تتفاوض فيه إسرائيل حول حل الدولتين“.

وأشار العجرمي الذي يعتبر مؤيدًا قويًّا لحل الدولتين، إلى أن دعم الدولة الواحدة ينبع من سوء فهم لما قد يعنيه ذلك في الواقع.

واوضح ”أعتقد أن هناك ارتباكًا، خاصة بين الشباب الفلسطيني.. إنهم يعتقدون أنه سيكون لديهم حقوق سياسية متساوية، وهو أمر لن يوافق عليه اليمين الإسرائيلي أبدًا.“

وبحسب الصحيفة، يعتبر دافيد الحياني رئيس المجلس الإقليمي لوادي الأردن وأحد قادة الاستيطان في إسرائيل من المدافعين المفاجئين عن دولة ديمقراطية واحدة كحل للصراع. ونقلت عن الحياني قوله ”هذا هو المكان الذي تتجه فيه الأمور، سواء أحببنا ذلك أم لا.. حل الدولتين مات ولا يمكنك ضم الضفة الغربية وغور الأردن دون إعطاء الفلسطينيين المساواة المدنية الكاملة.. كل من يقول غير ذلك هو في حالة إنكار للواقع.“