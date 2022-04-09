معضلة جنين الأمنية تعمق أزمة الائتلاف الحكومي في إسرائيل

تعمق المعضلة الأمنية لمدينة جنين الفلسطينية أزمة الائتلاف الحكومي في إسرائيل وتهدد بإسقاطه، وذلك على إثر فشل أجهزته الأمنية في وقف العمليات المسلحة التي تستهدف الإسرائيليين والتي نفذها نشطاء فلسطينيين من المدينة.

التوترات الأمنية في المدينة ومخيمها تهدد بإشعال مواجهة عسكرية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تسعى حكومة بينيت لتجنبها وتأجيلها لما بعد شهر رمضان والأعياد اليهودية، خاصة بعد العاصفة التي تسببت بها استقالة رئيس الائتلاف الحكومي عيديت سيلمان.

وسائل إعلام عبرية، أكدت أن حكومة بينيت والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا ترغبان في الوقت الحالي بالدخول في مواجهة عسكرية مع الفلسطينيين، ويكتفيان بالعمليات القصيرة التي يمكن أن تؤدي إلى وقف العمليات الفلسطينية المسلحة.

وطالب قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية، بإسقاط حكومة نفتالي بينيت، متهمين الائتلاف الحكومي بالفشل الأمني والسياسي، وذلك خلال مظاهرة شارك بها آلاف الإسرائيليين أمام مقر الحكومة بالقدس، الأسبوع الماضي.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: ”جئنا لنقول لهذه الضعيفة شيئًا واحداً فقط عودوا إلى بيوتكم لأنكم أضررتم بالهوية الوطنية للبلاد وبمعيشة شعب إسرائيل، ولأنكم ضعفاء أمام إيران“.

وأضاف نتنياهو: ”ليس من قبيل المصادفة أن العقد الأخير في عهدي كان أفضل عقد أمني في إسرائيل بأقل عدد من القتلى؛ لأنه لا مكان للضعفاء في منطقتنا“.

العقدة الأمنية

ويرى محللون سياسيون، أن عقدة جنين الأمنية من الأزمات الكبيرة التي تلاحق الائتلاف الحكومي في إسرائيل ورئيس وزرائها نفتالي بينيت، خاصة في ظل فشل حكومته في وقف موجة العمليات المسلحة الأخيرة.

وحسب المحللين، فإن ضعف قوة الائتلاف الحكومي في الكنيست الإسرائيلي على خلفية استقالة عيديت سيلمان، إلى جانب التهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل والتي تعتبر مدينة جنين عنوانها الرئيسي قد تؤدي إلى انهيار التحالف.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني أحمد رفيق عوض، إن الائتلاف الحكومي الحالي هو الأضعف بتاريخ إسرائيل، ولا يمكن له اتخاذ أي قرار سياسي أو عسكري خوفاً من سقوطه، مشيراً إلى أن استقالة عيديت سيلمان في هذا الوقت الحرج وضعت حكومة بينيت على المحك.

وأوضح عوض، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن ”الائتلاف الحكومي الحالي لا يمتلك القدرة على اتخاذ قرار التصعيد العسكري الكبير مع الفلسطينيين“، لافتاً إلى أن هذه الحكومة تقترب من السقوط لعدة أسباب سياسية وأمنية.

وأشار أستاذ الإعلام في جامعة القدس، إلى أنه ”على الرغم من التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها حكومة بينيت؛ إلا أن سقوطها قد يستغرق بعض الوقت ويمتد حتى نهاية العام الجاري“، لافتاً إلى أن ذلك يرجع لأسباب إجرائية تتعلق بحل الكنيست والانتخابات.

وشدد عوض، على أن الاشتباك الإسرائيلي مع الفلسطينيين سيكون وفق سقوف محدودة، الأمر الذي لا ترغب به المعارضة الإسرائيلية، مستكملاً: ”على الرغم من أن التحديات الأمنية توحد الإسرائيليين إلا أن ذلك لم يحدث هذه المرة“.

وأضاف: ”هناك مساع واضحة وحثيثة لإسقاط حكومة بينيت، ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، هو المستفيد الأول من سقوطها؛ إلا أن مسألة عودة نتنياهو لمنصبه السابق غير محسومة في الوقت الراهن بسبب خلافاته مع قوى اليمين الإسرائيلي“.

عمليات محدودة

بدوره، أشار الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، طلال عوكل، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيواصل العمل وفق سياسة المواجهة العسكرية المحدودة مع الفلسطينيين، لافتاً إلى أن إسرائيل غير معنية بمواجهة واسعة في الوقت الحالي.

وأوضح عوكل، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن ”الجيش الإسرائيلي وبتعليمات من المستوى السياسي سيواصل عملياته المحدودة التي تستهدف المتهمين بالتخطيط للعمليات المسلحة“، مشدداً على أن بينيت يركز بشكل أكبر على تقديم التسهيلات للفلسطينيين لضمان الأمن.

وبين عوكل، أن ”نفتالي بينيت سيواصل مساعيه من أجل ضمان الهدوء في مع الفلسطينيين عبر الوساطات الدولية والعربية، كما أنه سيعزز علاقاته بالسلطة الفلسطينية“، مشيراً إلى أن بينيت يرى في ذلك الخيار الأمثل لبقاء حكومته.

وأشار عوكل إلى أن ”مساعي بينيت تصطدم باعتداءات المستوطنين وتحريضهم المستمر على استهداف الفلسطينيين وإطلاق عملية عسكرية واسعة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية“، لافتا إلى أن ”إسرائيل ليس لديها القدرة على ضبط نفسها ومنع التوتر الأمني“.

وقال عوكل إن“سياسة الاجتياحات المتكررة لمدينة جنين والانسحاب بعد ساعات تؤكد عدم رغبة إسرائيل بالذهاب لمواجهة عسكرية، خاصة وأن الفصائل المسلحة بغزة لن تكون بعيدة عن ذلك وستدخل إلى جانب جنين في موجة التصعيد“.

وأضاف ”لو كانت الظروف مختلفة في إسرائيل، ولولا التحديات التي تواجه الائتلاف الحكومي، لذهب بينيت إلى خيار اجتياح مدينة جنين ومخيمها وتنفيذ عملية واسعة“.

ضغوط إسرائيلية

من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني مخيمر أبو سعدة، أن الضغوط الإسرائيلية على الحكومة الحالية في الجانب الأمني، قد تدفعها إلى اتخاذ قرار إطلاق عملية عسكرية أوسع من المتوقع في مدينة جنين؛ ولكن بما يضمن عدم وصولها إلى قطاع غزة.

وأوضح أبو سعدة، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن ”حكومة بينيت قد تلجأ إلى فرض حصار مطبق على مدينة جنين ومنع الدخول أو الخروج لها وفرض السيطرة العسكرية عليها، كما يمكن أن تلجأ لوحدات المستعربين لتنفيذ عمليات اعتقال المطلوبين“.

وأضاف أبو سعدة: ”بالتأكيد إسرائيل لا ترغب في التصعيد بالوقت الحالي لاعتبارات سياسية داخلية وخارجية؛ لكن مخاوف إسقاط الحكومة قد تدفعها لتوسيع إجراءاتها العسكرية لضمان منع العمليات الفلسطينية“.

وبين أبو سعدة أن ”خيار العملية الواسعة سيكون مكلفا جدا، وسيؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وبتقديري إسرائيل ستتجنب مثل هذا التصعيد خلال شهر رمضان؛ وربما تكون مثل هذه العملية بعد الأعياد اليهودية“.

وأشار أبو سعدة، إلى أن ”أي عملية فلسطينية مسلحة جديدة ستفرض على إسرائيل الذهاب باتجاه التصعيد العسكري“، لافتاً إلى أن ”الفصائل بغزة يمكن أن تنجر بسهولة لمثل هذه المواجهة“ وفق تقديره.