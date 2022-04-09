الملك عبدالله الثاني يغادر الأردن لإجراء عملية جراحية في ألمانيا

كشف الديوان الملكي الأردني، اليوم السبت، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيتوجه، يوم الأحد، إلى ألمانيا؛ لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي.

وقال الديوان في بيان له، إن ”الملك عبدالله يغادر أرض الوطن، غدا الأحد، إلى ألمانيا؛ لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري“.

جلالة الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن غدا الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري #الأردن تفاصيل:https://t.co/GQK8kvuT3F — RHC (@RHCJO) April 9, 2022

وأوضح البيان أن هذا يأتي ”عملا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالة جلالته“، مشيرا إلى أنه ”سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا، هذا الأسبوع“.

وبحسب البيان: ”كان الملك يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع؛ نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة؛ ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء“.

وأشار البيان إلى أنه ”يتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لنحو أسبوع، قبل عودة جلالته إلى أرض الوطن“.