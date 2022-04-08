الإمارات والبحرين تدينان هجوم تل أبيب

دانت دولتا الإمارات والبحرين، اليوم الجمعة، الهجوم الذي وقع في ساعة متأخرة أمس الخميس في تل أبيب، وأسفر عن مقتل عدد من الإسرائيليين وجرح آخرين.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إنها تؤكد ”موقف مملكة البحرين الثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف مهما كانت دوافعه ومبرراته“.

في حين قدمت سفارة دولة الإمارات في إسرائيل، عبر حسابها على تويتر، التعازي لأسر الضحايا، مستنكرة الهجوم وواصفة إياه بالإرهابي.

وقالت السفارة، في تغريدة: ”تستنكر سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز ديزنغوف، وتتقدم بتعازيها لأسر ضحايا هذا العمل المروع، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين“.

وقتلت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الجمعة، فلسطينيا قتل شخصين في حانة بتل أبيب، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بعد مطاردة استمرت لساعات في أنحاء المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إدانته للهجوم.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أكد عباس أن ”قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع، حيث نسعى جميعا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا خلال شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة“.

وحذّر الرئيس الفلسطيني من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم.

وأشار إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.

وكان الإعلام العبري أشار، فجر الجمعة، إلى أن وحدات خاصة إسرائيلية تمكنت من قتل فلسطيني نفذ عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف في مدينة تل أبيب، الليلة الماضية، بعد مطاردة استمرت لساعات.

وبحسب ما ذكرت القناة الـ13 العبرية، فإن ”قوة خاصة إسرائيلية قامت باغتيال منفذ عملية تل أبيب فجر اليوم، بعد هروبه إلى مدينة يافا“، مشيرة إلى أنه ”فلسطيني من شمال الضفة الغربية المحتلة“.

وأضافت القناة أن ”منفذ العملية قتل على يد القوة الخاصة الإسرائيلية، بعد أن خاض اشتباكات معها“، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية منفذ العملية مقتولا في محيط موقع الاشتباك.