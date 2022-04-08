"واللا": إدارة بايدن عرضت عقد لقاء فلسطيني إسرائيلي في البيت الأبيض

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، عن عرض قدمته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعقد لقاء إسرائيلي فلسطيني في البيت الأبيض.

وذكر موقع ”واللا“ العبري في تقرير له، أن ”إدارة الرئيس بايدن، دعت إسرائيل عدة مرات لعقد اجتماع مع الفلسطينيين في البيت الأبيض“.

ونقل الموقع عن خمسة مصادر أمريكية وإسرائيلية قولهم، إنهم ”في إسرائيل لم يرفضوا الاقتراح الأمريكي بشكل قاطع لكنهم أبدوا تحفظات“.

وأضافت المصادر، أنه ”في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2021، اقترح البيت الأبيض على مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد اجتماع في واشنطن بين كبار المسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن“.

ووفق المصادر التي تحدثت للموقع العبري، فإنه ”وخلال محادثات سرية بين البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اقترح الأمريكيون أن يكون الاجتماع على مستوى مستشاري الأمن القومي“.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إنه: ”في حالة عقد مثل هذا الاجتماع، فسيستضيفه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلية إيال حولتا“.

وأشارت المصادر إلى أن ”الفلسطينيين والمصريين والأردنيين قدموا إجابة إيجابية من حيث المبدأ، بينما

لم يرفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الاقتراح بشكل قاطع، لكنه لم يرد بالإيجاب“.

وأكد أحد المصادر الإسرائيلية، والذي وصفه الموقع بالمسؤول الكبير، أن ”مكتب بينيت لم يقل لا للبيت الأبيض، لكنه أبدى تحفظات تركزت على عدم رغبة رئيس الوزراء في إقامة حدث ذي خصائص سياسية مع الفلسطينيين“.

وفي السياق ذاته، قال الموقع، إنه ”في فبراير/شباط، أثار البيت الأبيض القضية مرة أخرى مع مكتب رئيس الوزراء، غير أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا أكد أن تحفظات بينيت لا تزال سارية“.

وأوضح الموقع، أن ”هناك حساسيات سياسية كبيرة للغاية تحيط بمثل هذا الاجتماع، خاصة من الجانب الإسرائيلي، وذلك بعد أن خسرت الحكومة الأغلبية في الكنيست.. انخفضت فرص عقد مثل هذا الاجتماع بشكل كبير“.

وأضافت: ”هذا الاقتراح الأمريكي يعد أهم مبادرة لإدارة بايدن بشأن هذا الملف منذ عملية حارس الأسوار“، مشيراً إلى أن هذا اللقاء لو تم عقده سيكون أهم حوار بين الطرفين لسنوات عديدة.

ولفت الموقع إلى أنه ”ورغم قرار الحكومة الإسرائيلية عدم دفع تحركات سياسية ضد الفلسطينيين، إلا أنها عكست السياسة التي كانت تمارس في عهد بنيامين نتنياهو وبدأت تعمل على تقوية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتجديد العلاقات معها“.

كما غيرت الحكومة الجديدة سياستها في قطاع غزة من خلال تغيير إجراءات تحويل الأموال القطرية، ومنح امتيازات اقتصادية لسكان غزة، وفق ما ذكره الموقع العبري.