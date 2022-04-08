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الدفاعات العراقية تسقط طائرة مسيرة قرب قاعدة عين الأسد
تاريخ النشر: 08 أبريل 2022 0:23 GMT
تاريخ التحديث: 08 أبريل 2022 1:35 GMT

الدفاعات العراقية تسقط طائرة مسيرة قرب قاعدة عين الأسد

أسقطت الأنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، التي تستضيف قوات أمريكية، طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية عراقية

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المصدر: رويترز

أسقطت الأنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، التي تستضيف قوات أمريكية، طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية عراقية في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن تلك المصادر أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاعية أو أنها كانت تحمل متفجرات.

وأضافت المصادر أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار.

وكانت قاعدة عين الأسد الجوية، الواقعة غربي محافظة الأنبار، تعرضت في كانون الثاني/ يناير الماضي، لهجوم صاروخي.

وقال حينها مسؤول في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، إن هجوما صاروخيا استهدف القاعدة التي تستضيف قوات للتحالف في العراق، دون سقوط ضحايا.

وأضاف المسؤول: ”لاحظنا إطلاق خمس مقذوفات صاروخية سقطت بعيداً عن المنشأة“، مضيفاً أن الأقرب ”سقط على بعد نحو كيلومترين“ من القاعدة.

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