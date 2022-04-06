لليوم الرابع.. تواصل المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بالقدس

تواصلت مساء الثلاثاء، المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بالقرب من باب العامود بمدينة القدس المحتلة، وذلك لليوم الرابع على التوالي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“.

وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن ”المواجهات أسفرت عن اعتقال الشرطة الإسرائيلية لعدد من الفلسطينيين“، لافتة إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الفلسطينيين المتواجدين بمنطقة باب العامود.

وأوضحت ”وفا“، أن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين بينهم طفل، بعد إلقائهم زجاجات مياه وحجارة، تجاه أفراد قواتها المنتشرين في منطقة باب العامود.

وأشارت المصادر الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنبلة صوتية قرب تجمعات للفلسطينيين، كما حاولت الاعتداء على عدد من الشبان بالضرب.

وفي سياق ذي صلة، حذرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، من تداعيات استمرار الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداءات المتواصلة على المقدسيين والاستفزازات التي يتعرضون لها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن ”سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد خلال شهر رمضان المبارك تصعيد أعمال القمع والتنكيل بحق أبناء المدينة المقدسة، خاصة في باب العامود وفي محيط المسجد الأقصى المبارك“.

وأضاف البيان: ”ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تنذر بتصاعد الأوضاع التي لا يمكن لأي أحد التنبؤ بتداعياتها“، داعية لرفض ”مخططات الاحتلال وقادة المستوطنين المتطرفين لجر المنطقة إلى مربع الصراع الديني الذي يهدد الاستقرار في المنطقة“.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن محافظ القدس عدنان غيث، بعد أن أخضعته للتحقيق في مركز التوقيف المعروف بـ ”المسكوبية“ في القدس المحتلة.

وحسب ”وفا“، فإن المخابرات الإسرائيلية سلمت المحافظ غيث قراراً يقضي بتمديد القرار السابق الذي يمنعه من دخول الضفة الغربية.

وكان سلطات الاحتلال اعتقلت المحافظ غيث صباح الثلاثاء، بعد أن داهمت منزله في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته.

الجدير ذكره، أن منطقة باب العامود تشهد منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، الأمر الذي أسفر عن إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين، وسط تحذيرات أمنية من زيادة التوتر الأمني بسبب أحداث القدس.