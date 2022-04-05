صحفية ترمي "التوم هجو" بحذائها: "رسالة من الشعب السوداني" (فيديو)

رمت صحفية سودانية اليوم الثلاثاء سياسياً داعماً للشراكة مع المجلس العسكري الحاكم في السودان، بحذائها، قائلة إنها ”رسالة من الشعب السوداني“،

ويُعتبر القيادي الذي استهدفته الصحفية السودانية عضواً في الميثاق الوطني بقوى الحرية والتغيير السودانية ويُدعى التوم هجو.

وخلال مداخلتها على هامش مؤتمر في وكالة الأنباء السودانية ”سونا“، قالت الصحفية العاملة في جريدة ”الراكوبة“ السودانية، صفاء الفحل: ”عندي رسالة عاوزة أوصلها لكم من الشعب السوداني“، ثم فاجأت الحضور برميها الحذاء تجاه السياسي التوم هجو، حسبما أظهرت لقطات مصورة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الصحفية السودانية #صفاء_الفحل ترمي السياسي #التوم_هجو بالحذاء قائلة له: هذه رسالة من الشعب السوداني التوم هجو ينتمي لما يسمى"ميثاق التوافق الوطني"، الذي يتهمه ناشطون بأنه ظهير سياسي للمكون العسكري، وهو ما نفاه هجو في تصريحات سابقة

pic.twitter.com/Fle2cZSHAS — إرم نيوز (@EremNews) April 5, 2022

وضجت مواقع التواصل بالفيديو، الذي انتشر عبر المنصات ووسائل إعلام محلية وعالمية، بين مستنكر ومؤيد لما أقدمت عليه الصحفية صفاء، التي كانت تحضر ندوة قوى الحرية والتغيير، أثناء حديث التوم هجو، حول مبادرة الحل السياسي للأزمة السياسية الحالية.

وشارك في المؤتمر الصحفي ممثلون عن قوى إعلان الحرية والتغيير – ميثاق التوافق الوطني.

وقاد إعلان الحرية والتغيير الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في عام 2019.

ولاحقاً، انشق عدد من أعضاء هذا التكتل تحت اسم تيار أو ”ميثاق التوافق الوطني“.

وكان أحد الموقعين على الميثاق التوم هجوم، نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية السابق والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي.

وأنهى انقلاب الجيش السوداني في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، اتفاقاً بين المدنيين والعسكريين على تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية لحين إجراء الانتخابات.

وقبل أيام من حدوث الانقلاب، نظم التيار تظاهرات أمام القصر الرئاسي الخرطوم تطالب بإسقاط حكومة رئيس الوزراء السوداني السابق، عبدالله حمدوك.

ويتهم ناشطون التيار بأنه ظهير سياسي للمكون العسكري، الأمر الذي ما نفاه التوم هجو في تصريحات سابقة.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة، منذ 5 أشهر، تقودها لجان المقاومة الشعبية للمطالبة بالحكم المدني، والانتقال الديمقراطي.

وتطالب المكونات المدنية بحكم مدني، بينما يؤكد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان أنه لن يتخلى عن المشاركة في الحكم ومسؤولياته قبل الوصول إلى انتخابات عامة في البلاد العام المقبل.