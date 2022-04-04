قناة عبرية: بينيت سيبقى مسؤولا عن الملف الإيراني بعد التناوب مع لابيد‎

قالت القناة ”12“ العبرية، يوم الإثنين، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ورئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت اتفقا على أنه بعد تنفيذ اتفاق التناوب سيبقى بينيت مسؤولا عن الملف الإيراني.

وذكرت القناة في تقرير لها، أنه في غضون عام وأربعة أشهر، من المتوقع أن يتم استبدال بينيت، ويحل لابيد كرئيس للوزراء الجديد.

ووفق القناة العبرية، فإن المخطط الجديد للتناوب، يتضمن اتفاقا أقره رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، على أنه إذا تم التناوب وأصبح لابيد رئيسا للوزراء، فسيتم إسناد الملف النووي الإيراني إلى وزير الداخلية.

وأوضحت القناة في تقريرها، أن ”هذا قرار غير عادي لأن القضية الإيرانية كانت دائما منوطة برئيس الوزراء، لكن اتفق الإثنان على أن بينيت سيستمر في إدراج القضية حتى بعد انتقاله إلى منصب وزارة الداخلية“.

وأضافت: ”لهذه الخطوة الجديدة صلة سياسية، فمنذ تشكيل الحكومة الحالية، تساءل الكثيرون عما إذا كان من المنطقي أنه وبعد عامين في القمة، وبعد خدمته في أهم منصب في إسرائيل، سيقبل بينيت منصب وزير الداخلية“.

وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاق الجديد مع لابيد، الذي سيكلفه بالشأن الإيراني، فإن هذا الأمر سيتم علاجه، بحيث يقبل بينيت به.

وتابعت القناة، أن معظم أعضاء التحالف داخل الحكومة الإسرائيلية يقدرون أن التناوب لن يتم مع لابيد، وأن هذا لن يحدث بالضرورة؛ لأن بينيت ليس لديه ما ينتظره خارج الائتلاف.

وتمكن كل من لابيد وبينيت، العام 2021، من التوصل إلى التوافق مع الأحزاب الأخرى بشأن تشكيل الائتلاف الإسرائيلي الحالي، وذلك بعد فشل زعيم ”الليكود“ بنيامين نتنياهو في هذه المهمة.

وسيتناوب الشريكان الرئيسيان في الائتلاف الحكومي الحالي على رئاسة الوزراء بعد عام وبضعة أشهر، بحيث سيصبح لابيد رئيسا للحكومة وسط تحديات كبيرة يواجهها أبرزها الملف النووي، إضافة إلى الخلافات المتجددة داخل الحكومة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن الاتفاق النووي المتبلور بين الغرب وإيران، سيكون أضعف من سابقه ولن يصمد سوى عامين ونصف العام.

وشدد بينيت، على أن ”إبرام اتفاق مع إيران يشكل خطأ استراتيجيا“، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيمكن إيران من الاحتفاظ بقدراتها النووية والحصول على مئات المليارات من الدولارات التي ”ستعزز آلتها الإرهابية التي تؤذي دولا كثيرة للغاية في المنطقة والعالم“.