وزارة الدفاع العراقية تقاضي الفنان إياد الطائي بسبب "الفضائيين" في الجيش

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الإثنين عن رفع دعوى قضائية بحق الفنان إياد الطائي، عقب ظهوره في مشهد تمثيلي تحدث فيه عن ظاهرة الجنود ”الفضائيين“.

وظهر الممثل إياد الطائي، خلال حلقة من برنامج ”مع ملا طلال“ على قناة (UTV)، تحدث فيها عن ظاهرة ما يُسمى ”الفضائيين“ في الجيش العراقي، فضلاً عن الفساد المتفشي في صفوف الضباط.

وقالت وزارة الدفاع العراقية إن ”ظهور الممثل إياد الطائي، بهذا المظهر غير اللائق، وبرتبة عليا، هو انتحال واضح وصريح لصفة عسكرية، وإن هذا يمنح الوزارة الحق بإقامة دعوى قضائية ضده، كما أن مظهره الذي ظهر به يعكس صورة سيئة عن ضباط الجيش العراقي وعن السياقات المتبعة في الوزارة“.

وأضافت، أن ”ما تناوله من حديث يسيء إلى سمعة كل الجيش العراقي يمحو كل تضحياتهم وبطولاتهم وما قدموه من أجل أن ينعم كل المواطنين بالأمان ويستطيع كل شخص ممارسة حريته ولولا هذه التضحيات لما استطاع هذا الفنان مزاولة عمله“.

وأردفت الوزارة أن ”وجود بعض العناصر الفاسدة في أي مؤسسة سواء كانت مدنية أو أمنية لا يعني بالضرورة استشراء هذا الفساد في كل قطاعات تلك المؤسسة“، نافية في الوقت نفسه ”وجود أي فضائي في الجيش العراقي، إذ يستلم جميع منتسبي الجيش رواتبهم من خلال بطاقة الماستر كارد، وأن مصطلح الفضائي هو الذي لا اسم، ولا جسم له وهو غير موجود في الجيش“.

ويرى معنيون في شؤون الأمن أن القوات المسلحة العراقية شهدت طيلة سنوات تراجعًا كبيرًا بسبب الفساد الذي تسرب إليها حتى أصبحت تضم في صفوفها الآلاف من المنتسبين الوهميين المعبر عنهم محليًا بـ“الفضائيين“، كما لعبت الاعتبارات السياسية وحتى الطائفية دورًا كبيرًا في ذلك التراجع.

يذكر أن الفنان إياد الطائي، من مواليد العام 1965، وبدأ التمثيل من خلال المسرح المدرسي عام 1975، أما المرحلة الانتقالية فكانت في عام 1990 وتمثلت بمشاركته في المهرجان الأول للشباب وقد نال جائزة أفضل ممثل وبعدها استمر بالمشاركة في المسرح والتلفزيون، حاصل على شهادة الدبلوم في الإدارة والمحاسبة، وعلى البكالوريوس في الفنون المسرحية، وهو عضو اتحاد المسرحيين العراقيين، وقام بالتدريس في معهد الفنون الجميلة.