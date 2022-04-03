اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس.. وإصابة 19

اندلعت اشتباكات بين عشرات الشبان والمصلين المقدسيين، وقوات الأمن الإسرائيلي، في محيط باب العمود بمدينة القدس، ما أدى إلى وقوع إصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن المواجهات اندلعت على إثر ما وصفتها بـ“استفزازات واعتداءات نفذتها القوات الإسرائيلية في المنطقة بعد خروج المصلين من المسجد الأقصى المبارك“.

وأضافت أن ”المواجهات امتدت باتجاه باب الساهرة، وشارع السلطان سليمان، فيما لاحقت القوات الإسرائيلية الشبان، ونصبت حواجز عند محيط باب الساهرة“.

وتابعت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية ”أطلقت الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز، صوب الشبان، بينما اعتقلت شابين من منطقة باب العامود“.

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 19 شخصًا جراء المواجهات، عولجت 9 منها ميدانيًا، فيما تم نقل آخرين إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن الشرطة الإسرائيلية، قولها إنها اعتقلت 10 أشخاص بتهمة ”القيام بأعمال شغب، ومهاجمة عناصر شرطة“، لافتة إلى أن شرطيًا أُصيب جراء زجاجة ألقيت على وجهه.

وأضافت الشرطة أن ”مقذوفات ألقيت على قوات الأمن التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، أمام باب العامود“.

وبعد ظهر اليوم الأحد، جال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على الموقع، والتقى قوات الشرطة المكلفة بحراسته. وقال في تصريحات نقلها مكتبه: ”هذه فترة متوترة، لكن لدينا قوة شرطية يمكننا الوثوق بها لتجاوزها، وأنا فخور بعناصرنا“.

وأجرى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في وقت سابق من يوم الأحد، جولة في منطقة باب العامود في القدس، والتي تشهد احتشادًا كبيرًا للفلسطينيين مع بدء شهر رمضان، وتوافد الآلاف للصلاة داخل المسجد الأقصى.

ورافق لابيد خلال جولته مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، بالإضافة إلى ضباط كبار، بينما انتشرت قوات كبيرة من الشرطة لتأمين جولة لابيد، وفق ما ذكرته قناة ”i24news“ الإسرائيلية.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جولة لابيد في منطقة باب العامود، ووصفتها بـ“الاستفزازية“.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ”الاقتحام الذي قام به لابيد، لمنطقة باب العمود في القدس المحتلة، والوعودات التي أطلقها للمستوطنين بنشر المزيد من قوات الاحتلال، وشرطته، في القدس، بحجة توفير الحماية لهم في الأعياد اليهودية، أمر استفزازي“.