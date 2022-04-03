الحكومة الفلسطينية تصف جولة لابيد في منطقة باب العامود بـ"الاستفزازية"

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جولة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة بالقدس، واصفة الجولة بأنها ”استفزازية“.

وأجرى لابيد، يوم الأحد، جولة في المنطقة التي تشهد احتشادا كبيرا للفلسطينيين مع بدء شهر رمضان وتوافد الآلاف للصلاة داخل المسجد الأقصى.

ورافق لابيد في جولته مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، بالإضافة إلى ضباط كبار، بينما انتشرت قوات كبيرة من الشرطة لتأمين جولة لابيد، وفق ما ذكرته قناة ”i24news“ الإسرائيلية.

ووصفت الخارجية الفلسطينية، ”الاقتحام الذي قام به لابيد، لمنطقة باب العمود في القدس المحتلة، والوعودات التي أطلقها للمستوطنين بنشر المزيد من قوات الاحتلال وشرطته في القدس بحجة توفير الحماية لهم في الأعياد اليهودية، بالاستفزازية“.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن ”هذه الوعود التحريضية ضد الفلسطينيين تجسيد لأبشع أشكال نظام الأبارتهايد الإسرائيلي الذي يفرضه الاحتلال على المواطن الفلسطيني بالقوة في إطار منظومته الاستعمارية التهويدية التوسعية التي تقيد حرية الإنسان الفلسطيني وتصادرها“.

واعتبرت أن تصريحات لابيد، ”ما هي إلا تنكر لحقيقة أن المتطرفين اليهود هم الذين يعتدون على المقدسات المسيحية والإسلامية واتباعها من الفلسطينيين“.

وشددت الخارجية على أن ”نظام التفرقة العنصرية الإسرائيلي يتجسد هذه المرة في القدس وعلى لسان لابيد الذي يتجاهل تماما كونها أرضا محتلة، ويقتحمها بصفته محتلا ليتأكد أن إجراءاته الأمنية قد استكملت لقمع المواطنين الفلسطينيين“.

وخلال جولته في القدس، قال لابيد: ”هذه فترة متوترة ولكن لدينا قوة شرطة يمكن الوثوق بها.. لكم منا كل الدعم“.

وأضاف لابيد: ”نحن ملتزمون تجاهكم، وسنوفر لكم جميع الموارد اللازمة، فأنتم تعملون في ظروف صعبة“.

وذكرت القناة الإسرائيلية، أن جولة لابيد، جاءت في إطار ”جلسة تقييم للوضع في القدس، حيث تلقى خلالها لمحة شاملة عن الوضع في المنطقة“.

من جانب آخر، شدد مفوض الشرطة يعقوب شبتاي للابيد، أن ”الشرطة الإسرائيلية حاليا في ذروة انتشارها واستعداداتها في الميدان لتأمين أحداث رمضان في ظل الأحداث الأمنية“.

وأضاف: ”هذه الجهوزيات ستستمر لأسابيع؛ لأن القدس منطقة معقدة ونحن نستثمر فيها معظم مواردنا من أجل سلامة السكان والزوار من جميع الأعراق والأديان“.

ووفق القناة، فقد شارك لابي، يوم الأحد، في جلسة تقييم للأوضاع في مقر شرطة القدس، ثم انطلق بعدها في جولة بباب العامود في القدس.