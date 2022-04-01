قناة عبرية: وفد إسرائيلي زار السودان سرا والتقى البرهان

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، اليوم الجمعة، عن زيارة قام بها وفد إسرائيلي إلى السودان بشكل سري.

وقالت القناة العبرية، إن ”بعثة أمنية إسرائيلية زارت السودان بشكل سري، قبل أيام، والتقت ببعض القادة السودانيين هناك“.

وذكرت القناة، أن الوفد التقى في العاصمة السودانية الخرطوم جهات عسكرية كبيرة وفي مقدمتها، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن زيارات قامت بها وفود إسرائيلية إلى السودان.

وفي فبراير/ شباط الماضي، كشفت الإذاعة الرسمية العبرية، أن ”المبعوث الخاص بمجلس السيادة السوداني زار إسرائيل؛ في محاولة لتعزيز العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب“.

ووفق الإذاعة الرسمية، فإن المبعوث السوداني، والذي أجرى الزيارة لإسرائيل سرا، التقى بمسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن زيارة المسؤول السوداني تهدف إلى الدفع قدما بتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.

وسبق هذه الزيارة، زيارة أخرى في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث زار وفد أمني إسرائيلي العاصمة السودانية، والتقى بمسؤولين سودانيين هناك.

ووفق موقع ”واللا“ العبري، مهدت الزيارات السابقة للوفود الإسرائيلية للسودان، لتكوين انطباع عن الوضع الداخلي بالسودان، وذلك في أعقاب الإجراءات التي قام بها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان بحل مؤسسات الحكومة الانتقالية.

ولفت الموقع العبري آنذاك، إلى أن أحد الوفود الإسرائيلية التي زارت السودان في يناير/ كانون الثاني الماضي، ضم ممثلين عن جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في وقت سابق، إن ”محادثات تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل سيتم إعادة تقييمها في مواجهة الانقلاب العسكري في البلاد“.

وأوضح برايس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوقف 700 مليون دولار من المساعدات المالية التي كان من المفترض تحويلها إلى السودان.

وفي تصريحات صحفية سابقة له، أكد عبدالفتاح البرهان أن ”ملف العلاقة مع إسرائيل كان ضروريا لإعادة السودان إلى المجتمع الدولي“.

وكانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، والسودان أعلنت في العام 2020 في بيان رسمي مشترك، توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.