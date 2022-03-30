حكومة بينيت تدعو الإسرائيليين لحمل السلاح لمواجهة العمليات الفلسطينية

دعت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، المدنيين في إسرائيل لحمل السلاح والتطوع في الخدمة الأمنية، وذلك على إثر العمليات المسلحة التي وقعت خلال الأيام الماضية، ونفذها فلسطينيون من الضفة وعرب الداخل، وأدت إلى مقتل 11 إسرائيلياً وجرح آخرين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه يعتقد أنه ”يجب على المدنيين المسلحين الآن حمل أسلحتهم من أجل إحباط العمليات المسلحة“، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“.

وأضاف بينيت: ”سنزيد من تواجد حاملي السلاح ورجال الأمن بالزي الرسمي في جميع أنحاء إسرائيل“.

من ناحيته، دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، ”المدنيين في إسرائيل للتطوع في الخدمة الأمنية بصفوف الحرس المدني التابع للسلطات المحلية في المدن والبلدات الإسرائيلية“، مشيراً إلى أنه سيتم تجنيد 300 عنصر من شرطة حرس الحدود للخدمة الدائمة“.

وقال بارليف، خلال مؤتمر صحفي: ”أدعو الإسرائيليين المعنيين والراغبين في المشاركة في الجهد إلى القدوم والتطوع، وأعلن عن فتح وتوسيع قوات الحرس المدني في كل مدينة وبلدة وقرية وكيبوتس في عموم إسرائيل“.

وأشار بارليف إلى أنه ”تقرر استدعاء كتائب احتياط تابعة لقوات حرس الحدود، وإطلاق يد القوات الشرطية“، مستكملاً: ”سيتم تعزيز الوسائل المتاحة للشرطة للكشف عن مشتبه بهم، خاصة وأن إسرائيل عادة ما تكون في حالة تأهب للحرب خلال شهر رمضان من كل عام“.

بدوره، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بينيت غانتس أن ”أجهزة الأمن ستكسر شوكة موجة الإرهاب الحالية حتى إذا استلزم الأمر تجنيد آلاف جنود الاحتياط“، مشيراً إلى أنه أوعز لكافة أجهزة الأمن بإجراء الاستعدادات اللازمة.

ودعا غانتس الإسرائيليين إلى ”التطوع لمساعدة الشرطة على توفير الأمن“، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”مكان“.

وتابع: ”جيش الدفاع يبذل جهوداً جبارة في المجال الاستخباراتي، وينفذ حملة اعتقالات احترازية تم خلالها اعتقال المئات من نشطاء الإرهاب“.

وأشار إلى أنه وقّع اليوم على أوامر اعتقال إدارية لعدد من العرب من حملة الجنسية الإسرائيلية ”يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية“.

يذكر أن 11 إسرائيلياً قتلوا في ثلاث عمليات منفصلة خلال الأيام الماضية، وقعت في بئر السبع والخضيرة و“تل أبيب“، الأمر الذي دفع أجهزة الأمن الإسرائيلية لإعلان حالة الاستنفار وتعزيز التواجد الأمني في مختلف المناطق.