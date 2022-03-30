وكالة: أمن حماس يقتحم "الشؤون المدنية" في غزة ويمنع مديرها من العودة للقطاع

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، اليوم الأربعاء، إن عناصر أمنية تابعة لحركة حماس، اقتحمت، اليوم الأربعاء، مقر الهيئة العامة للشؤون المدنية في مدينة غزة، كما منعت مديرها العام إياد النصر المتواجد في مدينة رام الله، حاليًا، من العودة للقطاع.

وقالت الوكالة إن ”قوة من حماس اقتحمت مقر الهيئة، وتحاول الاستيلاء على النظام الإلكتروني الخاص به، مشيرةً إلى أن ”أفراد من حماس هددوا، عبر الهاتف، مديرها إياد نصر من العودة إلى قطاع غزة“.

وأشارت ”وفا“ في بيان لها، إلى أن إياد نصر، وهو ناطق باسم حركة ”فتح“ أيضًا، يتواجد حاليًا في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وذلك لمتابعة ملفات تخص عمل الوزارة التي تشرف على حركة البضائع والفلسطينيين بين غزة والضفة الغربية، أو غزة وإسرائيل.

وأفاد البيان بأنه ”بعد عدة ساعات انسحبت عناصر حماس بعد أن استولوا على القرص الصلب (الهارد ديسك) المركزي الخاص بالهيئة في غزة، وعدد من أجهزة الحاسوب المحمول والهواتف النقالة، وأخضعوا عددًا من الموظفين للاستجواب“.

وتتولى الهيئة العامة للشؤون المدنية، التي يترأسها عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، مهمة التنسيق مع إسرائيل فيما يتعلق بتنقل الفلسطينيين والبضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها الأجهزة الأمنية التابعة لحماس مؤسسات، ووزارات حكومية تابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة غزة، حيث سبق أن اقتحمت عددًا من المؤسسات وصادرت أجهزتها، كما منعت الموظفين الحكوميين في غزة من العمل.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان إسرائيل زيادة عدد تصاريح العمال لسكان غزة من 12 ألفًا إلى 20 ألف عامل، وذلك ضمن التسهيلات الإسرائيلية مع اقتراب شهر رمضان، حيث جرى الحديث عن خلافات بين وزارة العمل في غزة التي تسيطر عليها حماس، وهيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة، منذ العام 2007، عقب انقلاب عسكري نفذه جناحها العسكري ”كتائب القسام“ على الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأدى إلى مقتل وجرحى المئات من الفلسطينيين في حينه.

وتدير حركة حماس قطاع غزة عبر لجنة حكومية معينة من قبلها تتولى إدارة الوزارات، والمؤسسات الحكومية في القطاع، منذ إعلان رئيس وزراء حكومة الحركة إسماعيل هنية استقالته من منصبه، العام 2014، فيما تمنع الحركة موظفي الحكومة الفلسطينية المعترف بها من العمل في هذه الوزارات في غزة.