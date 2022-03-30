بعد اجتماع تاريخي.. عبدالله الثاني وهرتسوغ يدعوان للهدوء وسط تصاعد العنف

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الهدوء في أعقاب قمة تاريخية مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج، اليوم الأربعاء (30 مارس آذار)، بعد أن أجج أكبر تصاعد للعنف في الشوارع منذ سنوات المخاوف من تفجر أوسع للأوضاع قبيل شهر رمضان.

وقال الملك عبد الله لرئيس إسرائيل بعد استقباله في قصر الحسينية في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس إسرائيلي للأردن، إن السلام بات أكثر إلحاحا الآن؛ لإنهاء صراع قال إنه ”طال كثيرا“.

وجاء في بيان للديوان الملكي أن العاهل الأردني استنكر ”العنف بجميع أشكاله“، ومنها أحدث هجوم وقع يوم الثلاثاء (29 مارس آذار)، وقَتل خلاله مسلح عربي ما لا يقل عن خمسة أشخاص في ضاحية بتل أبيب.

ونقل البيان عن الملك عبد الله قوله: ”هذا الصراع قد طال كثيرا، والعنف الناجم عنه مستمر في التسبب بالكثير من الألم وتوفير أرضية خصبة للتطرف“.

ويُلقي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بظلاله منذ فترة طويلة على العلاقات بين إسرائيل والأردن، اللذين وقعا معاهدة سلام، العام 1994.

وأفاد بيان إسرائيلي بأن عاهل الأردن قدم لهرتزوج تعازيه، وذلك وسط مخاوف في كلا البلدين من تصاعد الهجمات قبيل شهر رمضان.

ونقل البيان عن هرتزوج قوله: ”دائما ما أقول إن لقاء زعماء مسلمين بزعماء يهود وإسرائيليين ما هو إلا بديل لهاوية الكراهية وإراقة الدم“.

وأضاف: ”ونحن نقترب من هذه الأيام المباركة.. لا بد لنا أن نمضي صوب تمكين الجميع من ممارسة معتقداتهم وشعائرهم في سلام وأمان وسكينة“.

والقوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى، اليوم الأربعاء، بعد حادث إطلاق نار في تل أبيب كان هو الأحدث في سلسلة هجمات أوقعت قتلى في الأسبوع الأخير، وهو أكبر تصاعد للهجمات بشوارع المدينة منذ سنوات.

وانخرط البلدان في سلسلة من المحادثات الدبلوماسية والأمنية رفيعة المستوى في الأيام القليلة الماضية للحد من التوتر الذي يخشى الأردن أن يتفاقم وتكون له تداعيات في المملكة التي ينحدر الكثير من سكانها من أصل فلسطيني.