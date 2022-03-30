الغزواني يعيد تكليف ولد بلال بتشكيل الحكومة الجديدة في موريتانيا

كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الوزير الأول (رئيس الوزراء) المستقيل محمد ولد بلال بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد يوم واحد من استقالته من منصبه، الذي شغله منذ أغسطس 2020.

وبحسب ما نشرت وسائل الإعلام الحكومية، فقد أعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر، اليوم الأربعاء، تم تعيين محمد ولد بلال مسعود وزيرا أول.

وكان ولد بلال قد قدم استقالة حكومته، يوم الثلاثاء، للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وشكره على الثقة التي منحها له طيلة فترة تولي مهامه، كما وجه الشكر لأعضاء حكومته، حسب ما نشرت الوكالة الرسمية.

ومن المتوقع أن يبدأ ولد بلال المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، خلال الأيام المقبلة، لتكون ثالث حكومة في عهد الرئيس الحالي الذي انتخب عام 2019.

وعيّن ولد بلال أول مرة في منصب الوزير الأول من طرف ولد الغزواني في شهر أغسطس/آب من عام 2020، خلفًا للوزير الأول السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.

وكان ولد بلال قبل أن يعين وزيرا أول (رئيساً للوزراء) يشغل منصب مستشار في ديوان ولد الشيخ سيديا.

وقال رئيس الحكومة المكلف بعد القرار إنه ناقش الأوضاع التي يعيشها البلد مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدا أنه سيشكل حكومة ”قريبة من المواطن“.

وذكر أن لقاءه مع الغزواني كان ”مناسبة لتقييم عمل الحكومة المستقيلة وتشخيص وضعية البلاد وتداعيات الأزمة التي يشهدها العالم حاليا“، بحسب ”صحراء ميديا“.

والوزير الأول المكلف مهندس من مواليد عام 1963 في مدينة روصو جنوب البلاد، وهو حاصل على شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات عام 1985، وتخرج عام 1990 من المدرسة العليا للمياه في الجزائر كمهندس رئيسي في المياه.

كما شغل في السابق حقيبة التجهيز والنقل، ثم عمل وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، خلال فترة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، الذي أطاح به الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز في انقلاب عسكري عام 2008.

وتولى ولد بلال أيضا إدارة عدة مؤسسات حكومية أخرى، أبرزها مدير الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) لفترة قصيرة، خلال فترة الرئيس السابق ولد عبدالعزيز.

وتم تعيينه مكلفا بمهمة في ديوان محمد ولد الغزواني خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وشغل حتى تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة منصب مستشار في الوزارة الأولى.