بدعوة من عبدالله الثاني.. الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن الأربعاء

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، سيقوم غدا الأربعاء بزيارة رسمية إلى الأردن.

وقال موقع ”والا“ العبري، إن ”الرئيس هرتسوغ سيتوجه غدا الأربعاء، في زيارة عامة إلى الأردن، بدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني“.

وأكد الموقع العبري، أن الرئيس هرتسوغ سيجري هذه الزيارة لعمان، حيث سيتم استقباله في حفل رسمي بقصر الملك عبد الله الثاني.

وأوضح أن الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ سيعقد مع العاهل الأردني خلال الزيارة اجتماعا، يليه اجتماع موسع يحضره مستشارو الزعيمين“.

كما يتوقع أن يناقش الرئيس الاسرائيلي مع ملك الأردن عددا من القضايا، بما في ذلك توثيق العلاقات بين البلدين، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة مع التركيز على موسم الأعياد المقبل، وتعزيز السلام.

وتابع الموقع العبري: ”سيناقش الطرفان أيضا الفرص العديدة التي تتيحها العلاقة بين إسرائيل والأردن والمنطقة، ثم سيعود الرئيس هرتسوغ إلى إسرائيل بعد ذلك“.

وسبق هذا الاجتماع، اجتماع آخر جمع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في العاصمة الأردنية عمّان.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، تناول اللقاء بين الطرفين ”التحديات الأمنية الإقليمية“، بالإضافة إلى الخطط المزمع تنفيذها لاحتواء أي تصعيد محتمل، خلال شهر رمضان.

ووفق بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، فإن غانتس استعرض أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ”الخطوات التي تعتزم إسرائيل اتخاذها من أجل الحفاظ على حرية العبادة في القدس، والضفة الغربية“.

كما شدد غانتس على ”أهمية التنسيق الأمني بين الأردن وإسرائيل خلال هذه الأيام“، وفق ما ذكرته قناة ”i24news“ الإسرائيلية.

وشمل اللقاء بحسب البيان ”مناقشة خطوات مدنية إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة“.

وشكر الوزير غانتس، العاهل الأردني ”على قيادته وتأثيره الإيجابي على المنطقة بأسرها، وكذلك على استعداده لتعزيز التعاون بين المملكة وإسرائيل في جميع المجالات، وتعميق السلام بين البلدين“، بحسب ما جاء في البيان.

وأجرى وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف زيارة سرية للأردن، التقى خلالها بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن ”الهدف من الاجتماع هو التنسيق قبل شهر رمضان من أجل تخفيف التوترات ومنع التصعيد في القدس“، حسبما أعلن موقع ”والا“ العبري.