قناة عبرية: وزير الأمن الداخلي زار الأردن سرا ضمن مساع لمنع حدوث تصعيد

كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، يوم الثلاثاء، أن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، زار الأردن سرا، الأسبوع الماضي، في إطار مساع لمنع حدوث تصعيد في الضفة الغربية والقدس، ولمناقشة التسهيلات المزمع اتخاذها لصالح الفلسطينيين خلال شهر رمضان.

وبحسب ”كان“، ”التقى بارليف خلال زيارته، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وطلب الأردنيون سلسلة تنازلات، وناقشوا مسألة صلاة الفلسطينيين في الحرم القدسي الشريف، كما طالبوا بزيادة عدد موظفي الوقف الإسلامي في الحرم القدسي“.

وأكدت القناة أن ”بارليف وافق على زيادة عدد الموظفين، مقابل استبدال بعض الموظفين الذين تعتبر إسرائيل أنهم يحركون إجراءات التصعيد عادة“.

وأضافت: ”كما وافق الوزير على فرش السجاد الجديد بأرضية المساجد بناء على طلب ملك الأردن عبدالله الثاني“.

بدوره، دعا مكتب رئيس الحكومة نفتالي بينيت في بيان، الوزراء، إلى ”عدم ربط التسهيلات المزمع اتخاذها لصالح الفلسطينيين، بالهجمات الأخيرة“ في بئر السبع والخضيرة، بحسب ”كان“.

وزار الملك عبدالله الثاني، رام الله، أمس الإثنين، والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد الجانبان على ”ضرورة الحفاظ على الهدوء الشامل وتعزيز الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، خلال شهر رمضان.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، تم التأكيد أيضا على ضرورة ”احترام حق المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية في الحرم القدسي الشريف، دون أي استفزازات أو تدخل“.

وشدد الطرفان على ”أهمية العمل مع جميع الأطراف لتفادي أي تصعيد من شأنه إضعاف فرص إحلال السلام والتأثير سلبًا على جهود تحقيقه“.

وذكرت تقارير إسرائيلية عدة خلال الفترة الماضية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى حدوث تصعيد في الضفة الغربية والقدس خلال الفترة المقبلة، خاصة في شهر رمضان.

وشهدت إسرائيل مؤخرا، عملتين، في بئر السبع والخضيرة، أدتا إلى وقوع قتلى وجرحى.

وتقول صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إنه رغم كل ذلك ”فإن تقييمات قوات الأمن الإسرائيلية، تشير إلى أن الأمور لم تصل بعد إلى مرحلة الانفجار، وبالتالي فإن المهمة الأكثر إلحاحا التي تواجه جهاز الأمن العام والشرطة والجيش الإسرائيلي الآن، هي وقف التصعيد بسرعة قبل سقوط مزيد من الضحايا“.

ويرى المحل السياسي رون بن يشاي، أن ”هناك حاجة إلى العمل من خلال قناتين: الأولى جمع المعلومات الاستخباراتية وحشد الخبرة المكتسبة في موجات العنف السابقة، لجعل من الصعب على منفذي العمليات المحتملين تنفيذ هجمات ناجحة“.

وأضاف أنه ”في الوقت نفسه، يحتاج جهاز الأمن العام إلى تحسين أساليبه في جمع المعلومات الاستخبارية والاستعداد بشكل أفضل على الأرض من أجل تقليص الدوافع وراء العمليات وتحديد المواقع المحتملة للعمليات في أقصر وقت ممكن، وجنبا إلى جنب مع الشرطة والجيش الإسرائيلي“.