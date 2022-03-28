السفير الإسرائيلي بالمنامة: سنعين ملحقا عسكريا في البحرين قريبا‎‎

قال السفير الإسرائيلي في المنامة اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستعين ملحقًا عسكريًّا في مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين قريبًا، وذلك في الوقت الذي تشارك فيه مملكة البحرين وثلاث دول عربية أخرى في قمة نادرة في إسرائيل.

وقال السفير إيتان نائيه لراديو الجيش الإسرائيلي، ”سيحدث هذا قريبًا.. تعيين ملحق بالأسطول“ مضيفًا أن الموعد لم يتحدد بعد، وفقًا لرويترز.

وأضاف ”يتم هذا في خضم إجراءات بيروقراطية متعددة. أعتقد أنه بحلول الصيف سيكون لدينا طاقم عمل على نحو أكثر اكتمالا إلى جانب مسؤولين آخرين سينضمون إلى السفارة“.

وتعمل إسرائيل على التقارب مع دول الخليج العربية والقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة وسط مخاوف مشتركة بشأن إيران.

وفي التاسع من الشهر الجاري، زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، البحرين، وذلك في أول زيارة لضابط كبير في الجيش، بعد زيارة سابقة لوزير الدفاع بيني غانتس الشهر الماضي.

وشملت الزيارة ”عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الأمنيين في البحرين“، وفق ما ذكرت صحيفة ”جيروزالم بوست“ الإسرائيلية.

وحسب الصحيفة، رافق كوخافي في الزيارة رئيس إدارة التخطيط الإستراتيجي والتعاون اللواء طال كيلمان، ورئيس قسم التعاون الدولي إيفي ديفرين، وأيضًا رئيس قسم البحث والتحليل أميت ساعر.

وكان في استقبال كوخافي رئيس هيئة الأركان البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي.

والتقي كوخافي خلال الزيارة قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة براد كوبر.

وفي منتصف الشهر الماضي، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت البحرين، في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيلية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين تل أبيب والمنامة.

واجتمع بينيت خلال زيارته مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي اعتبر أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي كانت ”مثمرة وناجحة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية“.

وأعرب ملك البحرين عن ”تطلعه إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات التعاون إلى مزيد من الخطوات الإيجابية المتقدمة التي تخدم المصالح المتبادلة“.

يشار إلى أن البحرين والإمارات وقّعتا في أيلول/سبتمبر 2020 اتفاقية سلام مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتم على إثرها توقيع العديد من اتفاقيات التعاون.