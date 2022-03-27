الجبهة الثورية السودانية: الشراكة مع المكون العسكري "أساسية" لنجاح الفترة الانتقالية

أكدت الجبهة الثورية السودانية، اليوم الأحد، ضرورة استمرار شراكة المكون العسكري في السلطة الانتقالية، معتبرة أن ذلك ”يمثل ضمانة أساسية لنجاح الانتقال، والتحول الديمقراطي“ في البلاد.

جاء ذلك في اختتام مؤتمر تشاوري، للجبهة الثورية، التي يرأسها عضو مجلس السيادة، الهادي إدريس، وتضم مجموعة الحركات المسلحة الموقعة على ”اتفاق جوبا للسلام“.

وطالبت الجبهة الثورية في البيان الختامي للمؤتمر، الذي انتهى اليوم الأحد، بعد أن استمر على مدى 4 أيام في مدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق، بـ“وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 5 شهور“.

وشدد البيان على أن ”المكون العسكري شريك في نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وشريك في إدارة الفترة الانتقالية بحكم الوثيقة الدستورية، وأن استمرار الشراكة يمثل ضمانة أساسية لاستمرار الفترة الانتقالية، وإنجاز التحول الديمقراطي“.

وقالت الجبهة إن ”الأزمة التي تعيشها البلاد سببها غياب المشروع الوطني“، موضحة أن ”المخرج الصحيح يأتي عبر التوافق الوطني حول ثوابت تفضي إلى تسوية سياسية شاملة، تشارك فيها كل القوى السياسية الفاعلة في البلاد، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول“.

وقسّمت مبادرة الحوار عبر مرحلتين، الأولى بين شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليهم في الوثيقة الدستورية بهدف التوصل إلى حكومة تدير الفترة الانتقالية، بينما تشمل المرحلة الثانية حوارًا بين القوى السياسية يفضي إلى إنتاج مقاربة بشأن الموضوعات التي تختص بنظام الحكم، والدستور، والانتخابات.

وشدد البيان على ”ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام، خاصة بند الترتيبات الأمنية لأجل الوصول إلى جيش وطني مهني موحد“، منوهًا إلى أن ”الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، يحتاج إلى إصلاحات عاجلة لتخفيف المعاناة، واعتماد خطة إستراتيجية لرفع الإنتاج، وجذب الاستثمار، وتفعيل التبادل التجاري“.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ 5 شهور، تقودها لجان المقاومة الشعبية للمطالبة بالحكم المدني، واستعادة مسار الانتقال، بعد قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في شهر الـ25 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، القاضية بحل الحكومة، وإعلان الطوارئ.

وعطلت قرارات البرهان مسار المرحلة الانتقالية في البلاد التي تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية، في شهر أغسطس/آب 2019، وذلك بعد أشهر من إسقاط حكم الرئيس عمر البشير، في نيسان/ أبريل من العام نفسه.