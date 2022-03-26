السودان يبدأ بنقل الآلاف من رعاياه الموجودين في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت، الشروع في نقل آلاف السودانيين العالقين في ليبيا إلى البلاد، وذلك بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، خالد محمد فرح، لـ“إرم نيوز“، إن مئات الآلاف من السودانيين تقطعت بهم السبل في ليبيا بعد أن فقد بعضهم مصادر دخلهم، وتعرضوا أيضا لمخاطر أمنية تهدد حياتهم، مؤكدًا أنهم أبدوا رغبتهم في العودة إلى البلاد.

وأوضح أن القنصلية السودانية في بنغازي ستقوم بحصر الراغبين في العودة الطوعية وتسهيل الإجراءات المطلوبة من خلال توفير وثائق السفر، بينما تقوم الأمم المتحدة عبر منظمة الهجرة الدولية بتوفير جسر جوي لنقل العائدين إلى الخرطوم.

وذكر أن قنصل السودان في بنغازي، عبدالله أبكر صالح، عقد اليوم السبت اجتماعاً مع المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، ومدير المنظمة في مكتب بنغازي، واتفق الطرفان على تسيير رحلات جوية من بنغازي إلى الخرطوم حصريا للمرحلين والراغبين في العودة الطوعية، كما تقوم المنظمة الدولية بتقديم مساعدات للأسر المتعففة عبر رؤساء الجاليات مباشرة، حسب الاتفاق مع القنصلية.

ونوه السفير خالد فرح إلى أن الخارجية لا تملك إحصائية دقيقة لعدد السودانيين في ليبيا لكنهم يقدرون بمئات الآلاف، ظل بعضهم يعيش في الدولة الجارة منذ عهد معمر القذافي، مؤكداً أن أغلبهم فقدوا مصادر دخلهم نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية هناك.

ويواجه السودانيون في ليبيا أوضاعاً إنسانية قاسية حيث ظلوا يتعرضون إلى اعتداءات من قبل مجموعات ليبية مسلحة، وذلك حسب تقارير منظمات إنسانية عالمية، حيث تشير التقارير إلى احتجاز آلاف المهاجرين الأفارقة بينهم سودانيون، داخل مراكز ضيقة تعاني الاكتظاظ وشح الغذاء.

وفي 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال مكتب حقوق الإنسان في جنيف، إن مئات السودانيين تعرضوا إلى الطرد القسري مع مهاجرين أفارقة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، حيث نقلوا عبر الصحراء الكبرى إلى المنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان وتم ”إلقاؤهم“ هناك.

ويعاني السودانيون المقيمون في ليبيا من أوضاع معيشية صعبة، بعدما اضطرت ظروف الحياة أغلبهم إلى تركهم وطنهم والعمل في مدن مختلفة هناك، حيث يطالب هؤلاء سلطات بلادهم بتسهيل تقنين أوراقهم الثبوتية بهدف التحرك بطريقة شرعية في الداخل الليبي.