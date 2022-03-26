بعد تعثر انتخاب رئيس للبلاد.. مقتدى الصدر يصر على حكومة أغلبية وطنية

جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، تأكيده على ضرورة تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

جاء ذلك، بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلال الجلسة التي عُقدت اليوم.

وقال الصدر في بيان: ”لن نعود لـ(خلطة العطار)، فاليوم ثبتنا وأثبتنا أن لا مكان للمحاصصة، فكانت أجمل فسيفساء عراقية لا شرقية ولا غربية“.

وقدم الصدر شكره إلى تحالف إنقاذ الوطن، التابع له، وحركة امتداد، والجيل الجديد، وبعض النواب المستقلين، لحضورهم جلسة اليوم.

وأضاف أن ”هؤلاء ما أرعبهم تهديد ولا أغراهم ترغيب“، مؤكدا: ”يتجدد موعدكم في الأربعاء القادم مع من يلتحق مجددا لنزيح الفساد والتبعية التوافقية“، مشددا على ضرورة تشكيل ”حكومة أغلبية وطنية“.

ولم يتمكن البرلمان العراقي خلال الجلسة التي عقدها اليوم، من بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، بسبب مقاطعة قوى ”الإطار التنسيقي“، فيما لم يتمكن تحالف ”إنقاذ الوطن“ من جمع العدد الكافي لتحقيق النصاب.

ويشترط الدستور العراقي حضور (220) نائبا، من أصل (329)، لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فيما حضر خلال جلسة اليوم 202 نائب فقط.

ويهدف التحالف الذي أبرمه الصدر، مع مسعود بارزاني، وخميس الخنجر، وحمل اسم ”إنقاذ الوطن“ إلى تسلم الرئاسات الثلاث في البلاد، حيث تم اختيار محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان للدورة الثانية، بينما رشّح الصدر، ابن عمّه جعفر الصدر، لرئاسة الوزراء.

أما لرئاسة الجمهورية، فقد رشّح الحزب الديمقراطي الكردستاني –حليف الصدر– وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبر أحمد، لهذا المنصب، بينما أبقى الاتحاد الوطني الكردستاني على برهم صالح كمرشح لرئاسة العراق لولاية ثانية.

وتمكنت قوى ”الإطار التنسيقي“ من استمالة حزب الاتحاد الوطني (17 مقعداً)، وتحالف ”عزم“ (سني 10 مقاعد)، إضافة إلى بعض النواب المستقلين، وأعضاء في الجبهة التركمانية، وأقنعتهم بعدم الحضور.

ويسعى ”الإطار التنسيقي“ (المظلة السياسية لفصائل الحشد الشعبي)، إلى إبرام تحالف كبير ”الكتلة الأكبر“ مع الصدر، لضمان مشاركته في الحكومة المقبلة، والتأثير على قرار اختيار رئيس الوزراء، فعلى الرغم من توافق الطرفين مبدئيا بشأن جعفر الصدر، إلا أن قوى الإطار لديها عدد من المرشحين الآخرين، وتسعى إلى إجراء مفاضلة في ما بينهم.