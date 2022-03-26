موقع عبري: سامح شكري سينضم للقمة الدبلوماسية في إسرائيل

أكد موقع ”واللا“ العبري، انضمام وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى القمة الدبلوماسية ”غير المسبوقة“ المقرر عقدها في إسرائيل، يومي الأحد والإثنين، بمشاركة وزراء خارجية إسرائيل وأمريكا والمغرب والإمارات والبحرين.

ونقل الموقع العبري، اليوم السبت، عن مصادر مشاركة في القمة، قولها، إن ”الوزير المصري سينضم إلى وزراء خارجية الدول الخمس في القمة التي تبدأ أعمالها، مساء غد الأحد“.

وأضافت المصادر الإسرائيلية: ”تجري اتصالات مع الأردن لكي ينضم وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى القمة“.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، استضافة إسرائيل لقمة وصفت بالتاريخية لوزراء خارجية إسرائيل وأمريكا والإمارات والبحرين والمغرب.

وقال بيان صادر عن الوزارة: ”بدعوة من الوزير يائير لابيد تستضيف إسرائيل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين“.

وأضاف البيان: ”سيعقد الخمسة جولة من الاجتماعات السياسية المشتركة، يومي الأحد والإثنين“، واصفا الاجتماعات بـ“القمة السياسية التاريخية والأولى من نوعها“.

وفي وقت سابق، أكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، في الفترة من 26 إلى 30 آذار/مارس؛ لمناقشة الحرب في أوكرانيا والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وملف إيران.

ومن المقرر أن يعقد بلينكن لقاءين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، في مستهل الجولة، بينما سيلتقي خلال زيارته للمغرب ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

الجدير ذكره، أن الجولة تأتي مع اقتراب الولايات المتحدة من التوصل إلى تفاهم مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران.

والثلاثاء الماضي، عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، قمة مصرية إماراتية إسرائيلية، شارك فيها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وتناول الاجتماع، ”تعزيز العلاقات بين الدول وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة، وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية“.

وقال تقرير عبري، إن القمة الثلاثية بحثت التعاون لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.