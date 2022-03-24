البرهان: أستبعد عودة حمدوك رئيسا للوزراء في السودان

قال رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إنه يستبعد عودة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، إلى منصبه الذي غادره مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال البرهان في تصريحات لصحيفة ”الشرق الأوسط“، إنه ”يتطلع لمجيء رئيس للحكومة يكون قد حصل على توافق القوى المدنية والسياسية، ولو بالحد الأدنى“، نافيا التوصل إلى تحديد شخصية معينة لتولي هذا المنصب.

وأكد البرهان في الوقت ذاته ”الالتزام بعملية التحول الديمقراطي وإكمال عملية الانتقال إلى المرحلة الانتخابية، والعمل على عبور فترة انتقالية، تعقبها عملية انتخابات، بالشراكة والتعاون مع كل الشركاء الوطنيين الحريصين على مصلحة البلد“.

وكانت مصادر سودانية بارزة كشفت لـ“إرم نيوز“ عن وجود وساطة إماراتية تجرى في أبوظبي، لتقريب وجهات النظر بين العسكريين والمدنيين في السودان.

ونقلت تقارير في وقت لاحق، أن هناك مقترحات تتضمن عودة حمدوك كرئيس لمجلس السيادة.

وفي ذات السياق، كشفت الدكتورة منى عبدالله حمدوك، عن لقاء جمع زوجها مع البرهان في أبوظبي.

لكنها قالت في تصريحات لها منتصف آذار/ مارس الجاري، إن اللقاء لم يتطرق إلى أي اتفاقية أو الحديث بشأن عودته مرة أخرى إلى منصبه.

ونفت زوجة حمدوك، في رسالة منسوبة لها تناقلتها وسائل إعلام سودانية، ما يتردد من أنباء بشأن وجود مقترح يتولى بموجبه حمدوك رئاسة مجلس السيادة.

وكان رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله برمه ناصر قال إن ”المصلحة الوطنية تحتم عودة حمدوك إلى منصبه لعدة أسباب أبرزها أن حمدوك أعاد خلال فترة حكمه السودان إلى المجتمع الدولي“.

وأضاف ناصر، لـ“إرم نيوز“ في الخرطوم، إلى أن ”حمدوك لا يمكن أن يختلف اثنان حوله في تهذيبه وخلقه، ولم يسئ لأي أحد وعمل بصمت خلال الفترة الماضية، رغم عدم اعترافنا بأنه ورث تركة ثقيلة من النظام السابق“.

وترك رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك منصبه، مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بسبب رفض القوى السياسية التوافق فيما بينها لتكوين حكومة كفاءات وطنية تستكمل ما تبقى من الفترة الانتقالية.