قاضٍ لبناني يأمر باستمرار احتجاز رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي

قال مصدر قضائي مطلع إن قاضيًا لبنانيًا أمر، اليوم الخميس، ببقاء رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي، قيد الاحتجاز بعد اتهامه، الأسبوع الماضي، بالتواطؤ في الإثراء غير المشروع.

ووجهت إلى الحاكم رياض سلامة تهمة الإثراء غير المشروع غيابيًا في نفس القضية المتعلقة بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها للبنك المركزي.

وينفي رياض سلامة الاتهامات، وقال محامي رجا سلامة إن التهمة الموجهة إلى موكله لا أساس لها من الصحة، ولم يتسنَ الاتصال بالمحامي للتعليق ،اليوم.

ووجهت القاضية غادة عون التهم إلى الأخوين سلامة، وأحالت القضية إلى قاضي التحقيق نقولا منصور، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ورجا سلامة رهن الاحتجاز منذ أن اتهمته القاضية عون الأسبوع الماضي.

وقال المصدر إن القاضي منصور أصدر في جلسة، اليوم الخميس، مذكرة توقيف بحق رجا سلامة بانتظار توفير الوثائق التي تظهر مصدر الأموال المستخدمة في شراء عقارات قيد التحقيق.

ويواجه رياض سلامة تحقيقات أخرى، بما في ذلك تحقيق سويسري في مزاعم غسل أموال في البنك المركزي تشمل مكاسب بقيمة 300 مليون دولار لشركة مملوكة لرجا سلامة.

ونفى رياض سلامة ارتكاب أي مخالفة، وقال، العام الماضي، إنه أمر بإجراء تدقيق أظهر عدم استخدام أموال عامة لدفع رسوم وعمولات للشركة التي يملكها شقيقه الأصغر.

ويتهم منتقدون القاضية غادة عون بالتصرف بما يتماشى مع الأجندة السياسية للرئيس ميشال عون الذي عيَّنها مدعية عامة لجبل لبنان، والتيار الوطني الحر، الذي يريد عزل سلامة.

وتنفي القاضية ذلك، قائلة إنها تنفذ القانون، ولا توجد صلة قرابة تربط القاضية عون برئيس الجمهورية.

ولا يزال سلامة يتلقى الدعم من سياسيين أقوياء في الحكومة، بمن فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

واقترح ميقاتي، يوم الأربعاء، دعوة الحاكم لحضور جلسة مقبلة للحكومة، في استعراض واضح للدعم.

وقال وزير الإعلام زياد المكاري إن ”ميقاتي“ اقترح خلال جلسة الحكومة، الأربعاء، دعوة حاكم مصرف لبنان ”لأنه حصل الكثير من التداولات في موضوع العلاقة مع المصارف“.

وكان ذلك إشارة على ما يبدو إلى مواجهة بين البنوك اللبنانية، وأعضاء في السلطة القضائية جمدوا أصول 7 بنوك هذا الشهر.

ودخلت البنوك في إضراب في وقت سابق، هذا الأسبوع، احتجاجًا على الأوامر القضائية.