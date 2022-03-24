العراق.. الإطار التنسيقي يقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

أعلن ”الإطار التنسيقي“ اليوم الخميس، مقاطعته الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، السبت المقبل.

والإطار التنسيقي، هو المظلة السياسية لفصائل الحشد الشعبي، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال الإطار في بيان ”جلسة يوم السبت المقبل لن تتحقق لعدم اكتمال النصاب، لكن الحوارات ستستمر، مع بقية القوى الأخرى لتوحيد الأفكار والرؤى وتحقيق مزيد من التفاهمات التي تسرع في استكمال الاستحقاقات المقبلة“.

وأضاف ”انطلاقا من واجباتنا الأخلاقية، عملنا في الإطار التنسيقي على لملمة البيت الشيعي، وتوحيد كلمتهم، ودعوة بقية القوى السياسية من مكونات الشعب العراقي إلى طاولة النقاش والتباحث؛ ما أفضى لإنتاج ثلث ضامن قادر على إيقاف أي مشروع يضر بحقوق مكونات الشعب العراقي سيما الكتلة الكبرى منه“.

وتابع ”ما يجري العمل عليه من ضغط وتهويل لعقد جلسة غير مكتملة الشروط من ناحية النصاب والقناعات، خصوصا لدى أهم الفواعل السياسية والمستقلين سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر من أبناء الشعب العراقي الكريم“.

ويأتي موقف قوى الإطار، كرد على مساعي تحالف ”إنقاذ الوطن“ بزعامة مقتدى الصدر، ومحمد الحلبوسي، ومسعود بارزاني، والرامي إلى عقد الجلسة، واختيار المرشح عن حزب بارزاني، ريبر أحمد رئيساً للجمهورية، كما رشّح الصدر، ابن عمه محمد جعفر الصدر، رئيساً للحكومة.

لكن هذا التحالف يواجه مأزق إكمال نصاب الجلسة، حيث يفرض الدستور، العراقي، حضور ثلثي الأعضاء، (220)، وهو رقم يصعب على تحالف ”إنقاذ الوطن“ تأمينه، في ظل الخلافات مع قوى ”الإطار التنسيقي“ برئاسة المالكي.

وحاول الصدر، خلال الأيام الماضية، استقطاب النواب المستقلين، وعددهم نحو 35، لترجيح كفته داخل البرلمان بما يمكنه من اختيار رئيس الجمهورية الجديد، وتشكيل الحكومة دون الحاجة إلى مساومات الإطار.

ويسعى الإطار التنسيقي (المظلة السياسية لفصائل الحشد الشعبي)، إلى إبرام تحالف كبير ”الكتلة الكبرى“ مع الصدر، لضمان مشاركته في الحكومة المقبلة، والتأثير على قرار اختيار رئيس الوزراء.

وقبل أيام، أعلن البرلمان العراقي قبول 40 مرشحًا لمنصب الرئاسة، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني، برهم صالح، وكذلك مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، بالإضافة إلى قاضي محاكمة صدام حسين، رزكار محمد أمين.

كما أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تحديد يوم الـ26 من الشهر الحالي، موعدًا لانتخاب الرئيس العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي للبرلمان العراقي، في بيان أن ”رئيس المجلس محمد الحلبوسي حدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت الموافق الـ26 من مارس الجاري، خلال جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس البلاد“.