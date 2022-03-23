إسرائيل تبدأ بنشر مناطيد "Sky Dew" لرصد التهديدات الجوية المتقدمة

أعلنت إسرائيل رسميا عن بدء استخدام نظام مناطيد ”Sky Dew“ الخاص بالتهديدات الجوية المتقدمة، حيث نشرتها على الحدود الجنوبية والشمالية لإسرائيل، وفق ما أوردت صحيفة ”جيروزالم بوست“ العبرية.

وحسب الصحيفة، أكد الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع، أن ”نظام التحذير من التهديدات الجوية Sky Dew، الذي يعتبر أحد أكبر الأنظمة في العالم، تم نقله من وزارة الدفاع إلى سلاح الجو، وأن النظام الإسرائيلي يستخدم للكشف عن التهديدات الجوية المتقدمة، وأنه سيكون بمثابة جزء من إطار المراقبة الجوية الذي تستخدمه القوات الجوية“.

وأضافت أن ”النظام يتكون من مناطيد تطير على علو شاهق، ومجهزة بالرادار وأنظمة الكشف التي تعمل على مدى واسع وفي جميع الاتجاهات، وأن النظام الذي تم تطويره جزء من برنامج مشترك من قبل منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية في إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة الدفاع، ووكالة الدفاع الصاروخي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية“.

وأردفت أن ”وحدة سكاي ديو ستكلف باستكمال الصورة العملياتية للتهديدات المتقدمة على الحدود الشمالية لسلاح الجو الإسرائيلي، وأنه تم نشر منطاد مماثل على الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة“.

ونقلت الصحيفة، عن قائد القوات الجوية الإسرائيلية، الجنرال عميكام نوركين، قوله: ”يواجه سلاح الجو تحديات كبيرة على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث يجب أن نكون مستعدين لمجموعة متنوعة من السيناريوهات“، مبينا أن ”هذا النظام يعتبر قفزة للأمام في بناء نظام التحكم الجوي، وسيتمكن من إنشاء صورة أكثر دقة للسماء، وجعل القوات الجوية أكثر استعدادًا؛ مما يساعد في تنفيذ المزيد من المهام في القوة الجوية والحفاظ على أمن إسرائيل“.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه إسرائيل من زيادة خطر المسيرات والصواريخ الباليستية الإيرانية على أمنها، فيما تم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن إسقاط طائرة إيرانية مسيرة كانت في طريقها لإسرائيل.

وفي تقرير سابق، قال موقع ”واللا“ العبري، إن ”حركة حماس وحزب الله، يعملان على تحسين قدراتهما في تطوير الطائرات دون طيار، من أجل تقويض تفوق سلاح الجو الإسرائيلي، وأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الطائرات دون طيار التي تسللت إلى إسرائيل مؤخرًا هي جزء من خطة سرية لإيران، وحزب الله وحماس، لبناء سلاح جوي يتكون من مجموعة واسعة من الطائرات دون طيار، ستعمل في يوم المواجهة الكبرى ضد مواقع حساسة في جميع أنحاء إسرائيل، وتقويض تفوق سلاحها الجوي“.