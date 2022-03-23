المقداد مستقبلا عبد اللهيان: دمشق حريصة على إقامة أفضل العلاقات بين طهران والعرب

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، لدى استقاله اليوم في دمشق نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن دمشق حريصة على إقامة أفضل العلاقات بين طهران والدول العربية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ عن المقداد قوله إن ”المناقشات ستشمل الأمور التي تهم بلدينا والتطورات في المنطقة والعالم“.

وأكد المقداد، أن سوريا تقف إلى جانب إيران في تعاملها حول الملف النووي الإيراني، مشيرا إلى أن ”سوريا تسعى لأفضل العلاقات بين الدول العربية وإيران لما فيه مصلحة المنطقة“.

وبين الوزير السوري، أن ”المباحثات الإيرانية السورية ستتناول ما جرى من تطورات هائلة في العالم بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا“.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران وسوريا في خندق واحد، مشيرا إلى أن العلاقات الإيرانية السورية تمر بأفضل الظروف.

وجاءت تصريحات عبد اللهيان عقب وصوله إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين السوريين، على أن يتوجه بعدها إلى لبنان.

وهذه ثالث زيارة يقوم بها أمير عبد اللهيان إلى دمشق منذ توليه منصبه في وزارة الخارجية في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي التي نالت ثقة البرلمان في أواخر آب/أغسطس الماضي.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ عن وزير الخارجية الإيراني قوله ”أنا سعيد لأن العلاقات بين طهران ودمشق في أفضل حالاتها، واليوم نتحدث عن العلاقة الإستراتيجية بين إيران وسوريا“.

وأضاف عبد اللهيان ”سنبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي الذي يعد في مقدمة الأولويات“.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، من المقرر أن يلتقي أمير عبد اللهيان بالرئيس السوري بشار الأسد، خلال الزيارة.

وتعد إيران من أبرز حلفاء دمشق، ووقفت إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد في حربه ضد الفصائل المعارضة وأمدّته بالمال والسلاح.