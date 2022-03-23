أعمال شغب عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات البلدية في الأردن (فيديو)

اندلعت أعمال شغب في عدد من المحافظات الأردنية، عقب الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات التي جرت يوم الثلاثاء.

وشهدت محافظات إربد وجرش وعجلون شمال البلاد، ومعان والكرك جنوبًا، والزرقاء والبلقاء وسط البلاد، أعمال شغب واحتجاجات ترافقت مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات، فيما شهد بعض أحياء العاصمة عمّان أعمال عنف استدعت تدخل القوات الأمنية لاستعادة فرض الأمن.

وأعلنت مديرية الأمن العام في بيان، أنها أنهت أعمال شغب في منطقة الهاشمية- الزرقاء وألقت القبض على ستة أشخاص شاركوا بها، فيما تم إنهاء شغب في منطقة الخالدية في محافظة المفرق، إضافة إلى حادثتي شغب في محافظة جرش نجم عن إحداهما حريق مركبة.

وأعلن الأمن العام القبض على عدد من المشاركين في تلك الأحداث وإعادة فتح الطريق بعد محاولة إغلاقها

وفي محافظة إربد جرى إلقاء القبض على 40 شخصًا تجمعوا أمام مدينة الحسن الصناعية وقاموا بأعمال شغب، فيما تعاملت القوات الأمنية مع أعمال شغب في لواء الطيبة في محافظة إربد، والوسط التجاري في محافظة الكرك، ومشاجرة وتجمعات في منطقة جبل التاج.

وحذرت مديرية الأمن العام المواطنين من التجمعات والقيام بأعمال شغب مؤكدة أنها ستتعامل بشكل حازم وفوري مع كل ”ما مِن شأنه تعكير الصفو العام، ومتابعتها لكل البلاغات الواردة والاستجابة لها بالقوة اللازمة“.

وفي ليلة متأخرة من ليل الأربعاء، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن شخصًا أسعِف للمستشفى في محافظة جرش إثر إصابته بعيار ناري من قبل شخص آخر بعد خلاف حصل بينهما بسبب الانتخابات.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم المديرية، أنه تم إلقاء القبض على مطلق النار بعد تحديد مكان وجوده وضبط السلاح الناري الذي استخدمه.

وألقي القبض على شخص أطلق عيارات نارية في الهواء بمحافظة البلقاء وضبط السلاح الناري بحوزته وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وصباح الأربعاء أعلنت مديرية الأمن العام إنهاء جميع مظاهر الشغب التي اندلعت بعد انتهاء عملية الاقتراع في عدد من المناطق، وإلقاء القبض على 74 شخصًا وسيتم التحقيق معهم وإحالتهم للقضاء.

ويرافق إجراء الانتخابات ،سواء أكانت البلدية أم البرلمانية في الأردن، أعمال شغب من قبل أنصار المرشحين ومؤازريهم في عدد من المحافظات، إذ تجري الانتخابات في كثير من مدن المملكة وفقًا لتحالفات عشائرية ومناطقية؛ ما يتسبب بأعمال عنف واحتجاجات عقب إعلان النتائج.

وأجريت في الأردن انتخابات مجالس البلدية ومجالس المحافظات يوم الثلاثاء، بنسبة مشاركة بلغت 29%، وانتقدت الحكومة على لسان وزير نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان عزوف مواطني العاصمة عمّان (ذات الثقل السكاني الأكبر) عن المشاركة بالانتخابات.