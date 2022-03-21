انتشال 143 جثة تعود لعراقيين قضوا أثناء سيطرة داعش على الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء الاثنين، انتشال 143 جثة مجهولة الهوية في الموصل، تعود لمواطنين قضوا أثناء سيطرة تنظيم داعش على المدينة، عام 2014.

وقالت مديرية الدفاع المدني، التابعة للوزارة، في بيان: إن ”فرق الدفاع المدني، انتشلت 143 جثة مجهولة الهوية، وهي عبارة عن هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل مركز محافظة نينوى من عصابات داعش الإجرامية من مقبرة جماعية في حي الرفاعي، خلف جامع بهاء الدين في الساحل الأيمن لمدينة الموصل“.

وأضافت، أن ”فريق البحث والإنقاذ (مركز رتل الطوارئ ) باشر بانتشال الجثث وتسليمها إلى دائرة الطبابة العدلية بموجب محضر رسمي“.

ومنذ 2014 وحتى هزيمته أواخر عام 2017، كان تنظيم داعش يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية وشكلت مدينة الموصل معقلًا له.

وخلال هذه الفترة، نفذ التنظيم عمليات ”إبادة جماعية“ في العراق وفقًا للأمم المتحدة، وخلف أكثر من 200 مقبرة جماعية يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 12 ألف جثة.

ووفق تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق ”يونامي“ عام 2018، فإنها وثقت وجود 202 موقع للمقابر الجماعية لضحايا ”داعش“، بمحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب).

وتشكل المقابر الجماعية التي خلّفها تنظيم داعش، أحد الملفات الشائكة، لمرحلة ما بعد الحرب، في ظل تماهي السلطات العراقية، وعجزها عن إنهائه، على رغم مرور عدة سنوات، منذ توقف المعارك هناك.

ويتطلب فتح المقابر الجماعية، إجراءات متعددة، مثل تحديد هويات الرفات، وإعادتها لعائلات الضحايا، وإجراء فحوصات DNA، فضلاً عن الموافقات الأخرى الأمنية، أو اللوجستية.

لكن اعتقاداً سائداً في العراق، بأن تدخلا سياسياً، يعرقل فتح تلك المقابر، لإخفاء الكثير من الجرائم التي حصلت هناك، خاصة من قبل الفصائل المسلحة، حيث اختفى المئات من المواطنين في محافظة الأنبار، خلال العمليات العسكرية التي جرت، وتُتهم حالياً فيها قوات الحشد الشعبي الشيعية.

وما يثير الشكوك بشكل متكرر، حصول تلك المقابر في مواقع ومناطق لم يسيطر عليها تنظيم داعش، وهو ما يفتح باباً للشك، بارتكاب بعض فصائل الحشد الشعبي تلك الجرائم.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، خلال تقرير لها، عام 2015، إن فصائل الحشد الشعبي، في العراق نفذت أعمال تدمير متعمدة وموسعة لبيوت ومتاجر شتى في أرجاء مدينة تكريت، وخطفت 200 مواطن من السنة خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2015 وما زال 160 شخصا في عداد المفقودين.

كما توالت عقب ذلك، التقارير الدولية، التي تتحدث عن انتهاكات فظيعة، مثل الاحتجاز التعسفي، والقتل، والتغييب القسري.