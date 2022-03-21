بغداد: إعادة 24 عائلة عراقية من مخيم الهول في سوريا

أعلنت وزارة الهجرة العراقية يوم الإثنين، عن عودة 24 عائلة من مخيم الهول السوري، وذلك ضمن برنامج متكامل، لإعادة جميع النازحين العراقيين هناك.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، في تصريح للقناة الرسمية العراقية إن ”العراق شكل لجنة حكومية أمنية لدراسة ملفات العراقيين هناك، وفرز المؤهلين للعودة، حيث تمت إعادة 453 عائلة ممن لا توجد عليها مؤشرات إلى مخيم الجدعة (1) في محافظة نينوى، كما تم اليوم إعادة 24 عائلة جديدة للعراق، وتحديداً لمحافظة الأنبار، وذلك بعد عودة الوجبة السابقة وعددها 74 عائلة من المخيم“.

وأضاف أن ”هناك إشادة دولية بنجاح العراق في التعامل مع ملف النازحين، ونعمل بشكل مستمر على معالجته بشكل إنساني“.

ولفت النوري إلى أن ”مخيم الهول السوري ليس بيد الحكومة هناك، بل يقع تحت مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية، وتم إنشاؤه منذ عام 1991، وفيه 30 ألف عراقي، 20 ألفاً منهم أطفال، وإبقاؤهم هناك يعد خطأ كبيرا وينبغي إعادة تأهيلهم ومنع استغلالهم من قبل الجماعات الإرهابية“.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، قد دعا إلى ضرورة إنهاء أزمة مخيم الهول، حيث أطلق خطة شاملة، بالتعاون مع الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، إضافة إلى الجانب السوري، وقوات سوريا الديمقراطية.

وأثارت الخطة مخاوف وقلق مسؤولين ونواب في محافظة نينوى، بداعي تحول المدينة إلى مسكن لعائلات عناصر تنظيم داعش، وهو ما نفته الجهات الحكومية.

وقبل أيام، وصلت لجنة عراقية إلى مخيم الهول من أجل تسجيل العوائل والأشخاص الراغبين في مغادرة المخيم، لتنظيم أسمائهم ضمن جداول، تمهيداً لنقلهم إلى داخل الأراضي العراقية.

والتقى مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مؤخراً، مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارات، التي أكدت أن ”العراق مثال يحتذى به من قبل المجتمع الدولي، لجهوده في إعادة رعاياه من مخيم الهول“، مؤكدة ”أهمية حث المجتمع الدولي على إعادة الدول لرعاياها من مخيم الهول السوري“.

ودعا الأعرجي المجتمع الدولي، إلى الإسهام في قضية مخيم الهول، وقال إن ”من مصلحة البعثة الأممية في العراق، الذهاب إلى مخيم الهول والاطلاع بشكل ميداني على أوضاع المخيم والنازحين“.