قناة عبرية: لقاء بين بينيت والسيسي في القاهرة

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“.

من ناحيتها، ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، أن ”هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مصر، وأن الزيارة الأولى كانت في سبتمبر/أيلول الماضي“.

وكان موقع ”واللا“ الإسرائيلي، قد أشار في وقت سابق إلى أن ”بينيت يعتزم زيارة العاصمة المصرية، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أيام من الإعلان عن افتتاح خط جوي جديد بين مطار بن غوريون ومطار شرم الشيخ الدولي“.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن كلاً من بينت والسيسي، اتفقا في سبتمبر/أيلول الماضي على تسيير رحلات مباشرة من مطار بن غوريون إلى شرم الشيخ في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة.

واعتبر بينيت، أن ”هذه خطوة أخرى في العلاقة بين الدولتين“، مؤكدا أن ”إسرائيل منفتحة على دول المنطقة، وأساس هذا الاعتراف الطويل الأمد هو السلام بين إسرائيل ومصر، وأنها ليست هناك حاجة حالياً لتأشيرة دخول إلى سيناء عبر المعبر البري“.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، حينها ”إن وفداً أمنياً رفيعاً تواجد في مصر برئاسة جهاز الأمن العام، الذي لخص الترتيبات الأمنية الخاصة بشركة الطيران“.

كما كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الاتصالات بين إسرائيل ومصر، وصلت إلى خط النهاية لبدء تنفيذ مشاريع مشتركة بهدف توسيع العلاقات الاقتصادية والسياحية وغيرها، وإطلاق رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى شرم الشيخ.

وأشارت صحيفة ”إسرائيل هيوم“ العبرية، إلى أنه ”تم عقد محادثات خاصة بين نائب وزير المخابرات المصرية، وكبار رجال الأعمال، مع وفد إسرائيلي ترأسه مدير عام مكتب رئيس الحكومة في تل أبيب يائير بينس، وكبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، ورجال أعمال“.

ولفتت إلى أن ”الهدف من المحادثات التي جرت على مدار يومين، هو تعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء رغبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في تعزيز الواردات المتبادلة“.

كانت مصر وإسرائيل قد وقعتا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرة تفاهم، لإمكانية زيادة إمدادات الغاز بهدف إعادة التصدير واستخدام خط الأنابيب القائم لنقل الهيدروجين في المستقبل.