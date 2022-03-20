إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن في القدس

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن عنصرين من الشرطة الإسرائيلية أصيبا بجراح مختلفة جراء عملية طعن نفذها فلسطيني في منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة.

وحسب ما ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، فإن ”شرطيين أصيبا بجروح متوسطة، حيث قام موظفو نجمة داوود الحمراء بإخلائهما إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس“.

وأشارت إلى أن منفذ عملية الطعن في البلدة القديمة نجح بالفرار من مكان الحادث، بينما تعمل الشرطة الإسرائيلية على البحث عنه.

ونقلت الصحيفة عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف قوله، إن ”الشرطة ستواصل العمل بحزم للتصدي لعمليات الطعن في إسرائيل“.

وقالت مصادر فلسطينية، إن عشرات عناصر الشرطة الإسرائيلية انتشروا في البلدة القديمة ومنطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة عقب تنفيذ العملية، وأغلقوا محال تجارية.

وهذه هي العملية الثانية من نوعها خلال يومين، حيث أصيب مستوطن إسرائيلي، يوم أمس السبت، وذلك في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، قبل أن تقتله الشرطة الإسرائيلية.

والجدير ذكره، أن ذلك يأتي في الوقت الذي أطلق فيه مسؤولون إسرائيليون، تحذيرات من احتمال اندلاع تصعيد أمني في الأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان الشهر المقبل، وذلك على خلفية التداخل هذا العام بين الأعياد اليهودية وشهر رمضان.

كما حذر مسؤولون إسرائيليون من اندلاع تصعيد إسرائيلي في القدس، التي من المتوقع أن تستقطب حوالي 100 ألف يهودي خلال عطلة العيد.

ويوم الجمعة، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“، اعتقال 4 عناصر من حركة حماس تلقوا تدريبات ودعماً مالياً من قياديين في الحركة مقيمين في الأراضي التركية.

وحسب ما نقل موقع عن جهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية، فإنه ”تم رصد تحويلات مالية لعائلات تدعم نشاطات إرهابية من خلال منظمة قدمت نفسها على أنها تدعم أيتاما، وعلى رأسها قيادي من حماس في القدس يدعى خالد صباح“.