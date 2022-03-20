إسرائيل تعتقل 4 أشخاص بتهمة التجسس لصالح حزب الله

أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، الأحد، عن اعتقال خلية تجسس تعمل لصالح حزب الله اللبناني بإشراف إيراني، وذلك خلال عمليات أمنية نفذت خلال الأشهر الماضية، وفق ما أوردت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“، في بيان صحفي صدر عنه، إنه ”خلال عملية مشتركة مع الشرطة والجيش تم اعتقال 4 إسرائيليين تم تجنيدهم من قِبل حزب الله اللبناني للتجسس بإشراف من قِبل جهاز المخابرات الإيراني“، مضيفا أنه ”تم اعتقال اثنين من العرب من حملة الجنسية الإسرائيلية من الجليل الغربي خلال الشهر الماضي، وأن المعتقلين الاثنين ضمن خلية مكونة من أربعة أشخاص، اعتقِل اثنان منهم في وقت سابق“.

وأوضح أن المتهمين ”التقوا مع مشغليهم بضع مرات في تركيا وأوكلت إليهم مهمة تهريب أسلحة لإسرائيل عبر إنشاء البنى التحتية لعناصر حزب الله، وأن حزب الله طلب من المتهمين تحديد أهداف لأي هجمات صاروخية محتملة وتحديد النقاط المناسبة للعبور والتهريب عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان“.

وأفاد بأن ”المتهمين الأربعة تم اعتقالهم ونقلهم إلى جهاز الأمن العام الشاباك لمزيد من التحقيق في أثناء استجوابهم، كما قاموا بتسليم مدفع رشاش، وأنه من المقرر أن توجه لهم تهمة الاتصال بعميل أجنبي وتقديم خدمة لتنظيم إرهابي والتآمر على إسرائيل ومحاولة تهريب أسلحة“.

وبين أن ”المدعي العام في لواء الشمال سيقدم لائحة اتهام بحقهم وطلبات اعتقال في محكمة الناصرة المركزية“، منوها إلى أن ”القوات الأمنية في إسرائيل تعترف بالمحاولات المتزايدة لعناصر حزب الله، بتوجيهات إيرانية، لتجنيد وتجهيز الأقليات الإسرائيلية بالوسائل والأسلحة لتنفيذ أنشطة إرهابية في الأراضي الإسرائيلية ومساعدة حزب الله في ذلك“.

وأنهى ”الشاباك“ بيانه بالقول، إن ”شرطة إسرائيل تطالب المواطنين الذين يتلقون استفسارات مماثلة من عناصر إرهابية بإبلاغ الشرطة بذلك، لتفادي الموقف الذي سيجدون أنفسهم فيه مشتبها بهم في التعاون مع الأطراف نفسها“.

في السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات على ”تويتر“، إنه ”تم إحباط وتوقيف خلايا كانت تهمّ بأعمال تخريبية وتهريب أسلحة ومخدرات على الحدود مع لبنان برعاية المحور الإيراني“، مضيفا أنه ”تم اعتقال مشتبه فيهما بالعضوية في بنية تحتية لأعمال إرهاب وتهريب لأهداف تخريبية وذلك برعاية حزب الله، ولقد عمل النشطاء بتوجيهات شخصية من المدعو الحاج خليل حرب“.

#عاجل إحباط وتوقيف خلايا كانت تهم بأعمال تخريبية وتهريب أسلحة ومخدرات على الحدود مع لبنان برعاية المحور الايراني وتم اعتقال مشتبه فيهما بالعضوية في بنية تحتية لأعمال إرهاب وتهريب لأهداف تخريبية وذلك برعاية #حزب_الله. لقد عملوا النشطاء بتوجيهات شخصية من المدعو #الحاج_خليل_حرب pic.twitter.com/bo6nlCNty7 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 20, 2022

وأوضح أن ”قوات الأمن تابعت في السنة الأخيرة قضايا كشفت العلاقة بين تهريب المخدرات من لبنان إلى محاور تهريب الأسلحة، كما تم احباط أعمال تهريب شملت عشرات المسدسات وعشرات الكيلوغرامات من المخدرات“.

#عاجل لقد تابعت قوات الأمن في السنة الأخيرة قضايا كشفت العلاقة بين تهريب المخدرات من #لبنان الى محاور تهريب الأسلحة كما تم احباط أعمال تهريب شملت عشرات المسدسات وعشرات الكيلوغرامات من المخدرات. pic.twitter.com/NfDVBtF7gI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 20, 2022

وأكد أنه ”جرت أخيرًا جولة لقاءات بين تجار مخدرات وأسلحة لبنانيين وبين نشطاء إسرائيليين وفلسطينيين في محاولة لتفعيل نشاطات تخريبية داخل إسرائيل، وفي أحد اللقاءات أكد المشاركون أن الجهات التي تقف وراء عملية التهريب هي حزب الله وإيران“.

لقد جرت مؤخرًا جولة لقاءات بين تجار مخدرات وأسلحة لبنانيون وبين نشطاء إسرائيليين وفلسطينيين في محاولة لتفعيل نشاطات تخريبية داخل إسرائيل. في احدى اللقاءات أكد المشاركون ان الجهات التي تقف وراء عملية التهريب هي #حزب_الله وإيران. pic.twitter.com/4eOiD7dW0J — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 20, 2022

وشدد أدرعي على أن ”قوات الأمن ستواصل العمل ضد أي محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية وللحفاظ على أمن مواطني إسرائيل“.

يذكر أن إسرائيل أعلنت أخيرا ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المهربة والمخدرات عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، فيما تعمل تل أبيب على بناء جدار أمني عازل على الحدود من أجل منع أي اختراق لعناصر حزب الله.