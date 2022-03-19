رئيس الوزراء اللبناني يبحث مع وزير الخارجية الكويتي إعادة العلاقات مع الخليج

قال مكتب رئيس الوزارء اللبناني في بيان السبت، إن نجيب ميقاتي بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح جهود إعادة العلاقات اللبنانية-الخليجية إلى طبيعتها، وفق ”رويترز“.

وكان الشيخ أحمد قد سلم لبنان مقترحات لبناء الثقة في كانون الثاني/ يناير ضمن جهود إعادة بناء العلاقات.

وتضررت العلاقات الخليجية مع لبنان بسبب تنامي نفوذ حزب الله المدعوم من إيران في بيروت والمنطقة لكنها وصلت إلى مستوى متدن جديد العام الماضي عندما طردت السعودية ودول خليجية أخرى سفراء لبنانيين واستدعت سفراءها.

جاء ذلك، في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي تنتقد التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعا ميقاتي إلى حوار وطني في بلاده، من أجل تحسين العلاقات مع البلدان العربية، لا سيما دول الخليج.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، دعوة ميقاتي، في ذلك الوقت، إلى ”التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان مع الدول العربية، لا سيما دول الخليج، وعدم الإساءة إليها أو التدخل في شؤونها الداخلية“.

وشكل ميقاتي حكومة، في أيلول/ سبتمبر، بهدف التفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، وبدء التعافي الاقتصادي.

ودعا مسؤولون لبنانيون، منهم الرئيس ميشال عون حليف حزب الله وميقاتي، إلى الحوار مع السعودية لحل الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت في ظل انهيار اقتصادي يدخل الآن عامه الثالث.

ودعت السعودية لبنان إلى إنهاء نفوذ ”حزب الله الإرهابي“ على الدولة، وتضم حكومة ميقاتي عدة وزراء يدعمهم حزب الله، وحليفته حركة أمل.