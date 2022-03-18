دفاع الرئيس الموريتاني السابق يتحدث عن تدهور "مقلق" لحالته الصحية

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن موكلها يتعرض لوعكة صحية جديدة منذ مساء الأربعاء الماضي، ”ما يثير القلق بشأن حالته الصحية“.

وحملت هيئة الدفاع في بيان لها السلطات القضائية والتنفيذية المسؤولية عن أي تبعات لتدهور الحالة الصحية، لولد عبد العزيز، الذي يخضع للرقابة القضائية منذ الإفراج عنه قبل أشهر نظرا لوضعه الصحي.

ودعا دفاع الرئيس السابق الذي حكم البلاد لعشر سنوات، ”لتمكينه من تلقي العلاج خارج البلد في ظروف آمنة وبعيدا عن المضايقات البدنية والنفسية التي حذر منها أطباؤه“، معتبرا أن تلك المضايقات استمرت ”بعد استبدال حبسه الانفرادي بالحبس في منزله“.

وأكد الدفاع أنه ”تقدم بعريضة إلى قطب التحقيق في تاريخ 24 فبراير/ شباط الماضي تلفت الانتباه إلى ”الوضعية الصحية الخطيرة“ للرئيس السابق، وتطلب الإذن له بالسفر للعلاج خارج البلاد، ولم يبت فيها إلى الآن رغم مرور قرابة الشهر عليها خرقا للقانون.

وطالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المشمول في قضايا فساد، برفع المراقبة القضائية عن موكلها والسماح له بسرعة بالسفر من أجل تلقي العلاج، خصوصا أنه الوحيد في هذا الملف الذي وصفته بـ“الظالم“، الذي بقيت حرياته مقيدة بعد إنهاء المراقبة القضائية عن بقية المشمولين.

ويواجه ولد عبد العزيز منذ مارس/ آذار الماضي، تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من وزراء حكوماته ورجال الأعمال المقربين منه، وأخضع شهر يونيو من العام الماضي للحبس الاحتياطي إثر مخالفته لضوابط المراقبة القضائية المشددة، حسب تقديرات قاضي التحقيق.

وتم الإفراج عن الرئيس السابق في يناير/ كانون الثاني الماضي لأسباب صحية، بعد قضاء أشهر في السجن، تدهورت خلالها صحته وتم نقله إلى المستشفى حيث أجريت له عمليتا قسطرة.

وقالت وزارة العدل حينها إن الأطباء في تقريرهم أكدوا أن الحالة الصحية للرئيس السابق، تقتضي نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي مع حمية غذائية خاصة.

وبناء على التقرير الطبي تم منحه حرية مؤقتة وإخضاعه لمراقبة قضائية في منزله مع تدابير طبية طبقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأعلنت النيابة العامة في موريتانيا، الأسبوع الماضي، انتهاء آجال المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، بحق المتهمين المشمولين في ملفات الفساد، باستثناء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقالت النيابة إن الرقابة القضائية على الرئيس السابق، تنتهي يوم 7 سبتمبر/ أيلول المقبل بخلاف بقية المشمولين في ملف الفساد المتعلقة بفترة حكم ولد عبد العزيز، ومن بينهم وزراء سابقين ورجال أعمال.

واعتبرت النيابة أنه بسبب الحبس الاحتياطي الذي خضع له الرئيس السابق، تحتسب له المدة الأولى التي قضاها تحت المراقبة القضائية، قبل القرار القضائي القاضي بحبسه احتياطيا، وهذا ما جعل المراقبة القضائية بحقه تنتهي في تاريخ مخالف لبقية المشمولين في الملف.

وأكدت النيابة أنه بسبب سلوكه الشخصي،(الرئيس السابق) وقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، لا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية.