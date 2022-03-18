إسرائيل تعلن اعتقال خلية لحماس في القدس

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال 4 عناصر من حركة حماس تلقوا تدريبات ودعماً مالياً من قياديين في الحركة مقيمين في الأراضي التركية.

وبحسب ما نقل موقع عن جهاز الشاباك والشرطة الإسرائيلية، أنه ”تم رصد تحويلات مالية لعائلات تدعم نشاطات إرهابية من خلال منظمة قدمت نفسها على أنها تدعم أيتاما، وعلى رأسها القيادي في حماس في القدس يدعى خالد صباح“.

وأضاف الشاباك أنه ”تم اعتقال أربعة من سكان القدس الشهر الماضي، من صور باهر، وبيت حنينا، بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية وإدارتها، ومخالفات ضريبية، وتبييض أموال وغيرها“.

وتابع أن الموقوفين تلقوا تدريبات خارج إسرائيل على علميات إطلاق نار، بتمويل وتوجيه من كبار مسؤولي حماس المقيمين في تركيا.

وقال البيان إنه ”تم استجواب صباح وولديه، منيب ومصعب، للاشتباه بهم في تحويل أموال ودعم لعائلات تدعم الإرهاب كجزء من أنشطتهم في منظمة تسمى لجنة زكاة القدس، ولها مكاتب في الحرم القدسي“.

وأشار إلى أن مشتبهاً به آخر تم اعتقاله، من سكان بيت حنينا، تم استجوابه من قبل سلطات الضرائب التي صادرت نصف مليون شيكل (154 ألف دولار) نقداً وسيارات وممتلكات مختلفة وحسابات بنكية“.

بدورها قالت الشرطة الإسرائيلية إن ”الموقوف صباح التقى مؤخراً مع خالد طاعون وموسى عكاري القياديين البارزين في حماس اللذين تم الإفراج عنهما في صفقة شاليط والموجودين حاليا في تركيا، وتم تعيينه من قبلهما في منصب رئيس الحركة في القدس“.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية أنه ”خلال لقائه بهما، وجهاه للترويج لأنشطة من شأنها أن تشمل تجنيد نشطاء جدد في المنظمة، وجمع الأموال وأنشطة أخرى كما ناقشوا معا من بين أمور أخرى، الأنشطة المستقبلية المخطط لها في شهر رمضان، بما في ذلك مواجهات واسعة مع مختلف القوات الأمنية“، بحسب البيان.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن ”شخصيات بارزة في حماس خارج إسرائيل تعمل باستمرار على تجنيد نشطاء في الضفة الغربية والقدس“.

وكان مسؤولون إسرائيليون، أطلقوا تحذيرات من احتمال اندلاع تصعيد أمني بالأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان الشهر المقبل، على خلفية التداخل هذا العام بين عيد الفصح ورمضان.

كما وحذر مسؤولون إسرائيليون من اندلاع تصعيد إسرائيلي في القدس، والتي من المتوقع أن تستقطب حوالي 100 ألف يهودي خلال عطلة العيد.