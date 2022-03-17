العراق.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة "بلد" الجوية شمال بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، تعرض قاعدة بلد الجوية، الواقعة على بعد نحو 60 كم شمال بغداد، إلى قصف بأربعة صواريخ.

وقالت الخلية في بيان إن ”العصابات التي لا تريد الاستقرار للعراق، أطلقت أربعة صواريخ من جهة قضاء الخالص وسقطت في أماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية التي تضم طائرات عراقية تقاتل الإرهابيين وتدك معاقل الإرهاب، ولها دور كبير في حسم العديد من العمليات العسكرية العراقية“.

وأضافت أن ”هذه الصواريخ لم تخلف أي أضرار مادية أو بشرية، إلا أن الجهات المختصة في الأجهزة الأمنية ستلاحق من أقدم على هذا العمل الإرهابي الجبان“.

يأتي هذا الهجوم بعد أيام على تعرض أربيل عاصمة إقليم كردستان إلى قصف بـ10 صواريخ باليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، بداعي وجود مقرات للموساد الإسرائيلي.

وتتعرض القواعد العسكرية العراقية عادةً إلى قصف من قبل ميليشيات مسلحة، يُعتقد أنها كتائب حزب الله، في حين تعلن الحكومة العراقية مع كل قصف بدء تحقيقات بشأنه.

وانخفضت خلال الأشهر القليلة الماضية الهجمات الصاروخية التي تشنها تلك الميليشيات على القواعد العراقية التي تستضيف عسكريين ومتعاقدين أمريكيين، ومن بينها قاعدة ”بلد“ الجوية.

وتسببت الهجمات السابقة على تلك القاعدة برحيل ”لوكهيد مارتن“ الأمريكية، المتعاقدة مع العراق لصيانة وإدامة طائرات F16 الرابضة في القاعدة.

واشترى العراق طائرات ”أف-16“ العام 2011، بعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية من البلاد، حيث وصلت أولى الطائرات العام 2015، وشاركت بشكل مباشر في الحرب على تنظيم ”داعش“.

وتعمل الشركة الأمريكية على صيانة الطائرات، واستبدال قطع الغيار، وتنظيم الطلعات الجوية ومراقبتها، فضلًا عن الدعم الفني ومسائل الوقود وغيرها.

وأعلنت الحكومة العراقية، العام الماضي، عدم وجود قوات قتالية في قاعدة بلد الجوية، وأكدت أنها تقتصر على وجود لمستشاري التحالف الدولي.

وتتبنى غالباً مثل تلك الهجمات فصائل مسلحة شيعية غير معروفة، تطلق على نفسها أسماءً جديدة، لكن تقارير صحفية تشير عادة إلى ارتباط تلك الفصائل الجديدة بالميليشيات الكبيرة المهيمنة على الساحة، وتتمتع بنفوذ كبير.