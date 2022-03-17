قاضية لبنانية تأمر بالقبض على رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان

قالت‭ ‬القاضية غادة عون لوكالة ”رويترز“ للأنباء إنها أمرت بالقبض على رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الخميس.

وأضافت القاضية غادة عون أن قرارها جاء بعد استجواب رجا سلامة في قصر العدل في بعبدا شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفاد مصدر قضائي آخر بأن القاضية غادة عون اتهمت رجا ”بالتواطؤ بجرم الإثراء غير المشروع“، وهو الجرم الذي تورط فيه أيضا شقيقه حاكم مصرف لبنان.

ولم توجه تهمة إلى رياض سلامة بارتكاب جريمة. ولم يرد بعد على طلب للتعليق. ولم يتسن الوصول إلى الممثلين القانونيين لرجا سلامة للتعليق.

وقال المصدر إن رجا سلامة احتُجز في محكمة بعبدا ولا يزال رهن الاحتجاز.

وحاولت القاضية مرارا إحضار رياض سلامة لاستجوابه بشأن مزاعم سوء الإدارة في البنك المركزي والتي تشمل اتهامات بالاحتيال.

ولم يلبّ سلامة دعوى الإحضار ولم يخضع للاستجواب وطلب تنحية القاضية عن القضية بدعوى التحيز.

وأصدرت عون قرارا بمنع رياض سلامة من السفر في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويُحقق مع رياض في إطار منفصل في لبنان والعديد من الدول الأوروبية، ومنها سويسرا، بسبب مزاعم غسل أموال واختلاس مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي، وهي مزاعم نفاها سلامة مرارا.

ووصف سلامة الاتهامات الموجهة اليه بأنها ذات دوافع سياسية.

وسلامة حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود واستمر في شغل المنصب حتى مع تداعي الاقتصاد تحت وطأة جبل من الديون وانهيار العملة وسقوط قطاعات واسعة من المجتمع في براثن الفقر منذ عام 2019.

ولا يزال سلامة يحظى بدعم بعض أقوى المسؤولين في البلاد، ومن بينهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي قال إن سلامة يجب أن يظل في منصبه في الوقت الحالي. وقال ميقاتي في ديسمبر كانون الأول عندما سئل عما إذا كان لا يزال يثق في سلامة ”لا أحد يغير ضباطه أثناء الحرب“.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس إن الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية في البلد الذي أدى فيه انهيار مالي عام 2019 إلى انهيار العملة ووقوع معظم السكان في هاوية الفقر، مشيرا إلى أن من المقرر أن يرسل الصندوق بعثة أخرى من الخبراء إلى هناك هذا الشهر.