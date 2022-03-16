بعد الهجوم الإيراني.. إقليم كردستان يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية

طالبت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، وذلك عقب الهجوم الإيراني الذي استهدف أربيل، عاصمة الإقليم.

وتعرض محيط القنصلية الأمريكية في أربيل، ومنازل عدد من المواطنين، ليل الأحد، إلى هجوم بـ10 صواريخ باليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني.

وذكر بيان صدر عن حكومة كردستان، أن ”مجلس وزراء كردستان دعا إلى تشكيل لجنة دولية مؤلفة من ممثلي الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والعراق، وإقليم كردستان لتقصي الحقائق ورد الاتهامات“.

وأضاف أن ”الهجوم يمثل اعتداء على حياة مواطني إقليم كردستان، وأمنهم وسيادة العراق، ويتعين على العراق والمجتمع الدولي وضع حد لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات على مواطني إقليم كوردستان“.

وبحسب البيان، فإن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، قال خلال اجتماع مجلس الوزراء: إن ”الاتهامات والافتراءات ضد إقليم كردستان لا أساس لها من الصحة وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة“.

ويعيش العراق منذ أيام على وقع تداعيات هجوم الحرس الثوري، الذي استهدف منزل رجل الأعمال باز برزنجي، فيما سقط صاروخ واحد، في محيط القنصلية الأميركية.

وانبرت القوى الموالية لإيران لتبرير الهجوم، متبنية وجهة النظر الإيرانية التي تقول إن ما جرى استهدافه هو منشآت إسرائيلية في الإقليم، متجاهلة الموقف العراقي الرافض للتجاوزات الإيرانية وخرقها سيادة البلاد.

كما طالبت تلك القوى بفتح تحقيق حول المزاعم الإيرانية بوجود منشآت عسكرية إسرائيلية في أربيل.

ونفت أربيل وجود أي منشآت أو مواقع عسكرية، أو نشاط لإسرائيل في إقليم كردستان، فيما اعتبرت أوساط سياسية كردية، بأن تكرار تلك السردية، يأتي لتبرير الأعمال العدائية التي تمارسها الفصائل المسلحة، وكذلك إيران، ضد الإقليم.

وزار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، موقع الهجوم، كما زارته لجنة برلمانية، برئاسة نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، للاطلاع عليه، كما أن وسائل الإعلام العالمية والمحلية، دخلت المبنى، والذي عبارة عن منزل لرجل الأعمال الكردي البرزنجي، كما تضررت منازل أخرى قريبة منه، دون أن يكون هناك مقر للموساد كما قالت إيران.