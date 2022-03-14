لاتهامه بمحاولة الانقلاب.. حكم بسجن رئيس الأركان السوداني السابق 9 أعوام

أصدرت محكمة عسكرية في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، أحكاماً متفاوتة بالسجن والطرد من الخدمة على 6 ضباط بالقوات المسلحة، بعد إدانتهم بالتورط في محاولة انقلابية ضد السلطة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العقيد نبيل عبد الله، لـ“إرم نيوز“، إن محكمة عسكرية خاصة برئاسة اللواء حقوقي عبدالباسط محمد إبراهيم أسدلت، اليوم، الستار على قضية ما عرف ”بانقلاب هاشم عبد المطلب“، بعد أكثر من سنتين من المحاكمة. ‏

وأكد أن المحكمة أوقعت على قائد المحاولة الانقلابية، رئيس هيئة أركان الجيش السابق الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب، عقوبة السجن 9 أعوام، مع الطرد من الخدمة في القوات المسلحة، وخفض رتبته من فريق أول إلى فريق.

كما قضت بالسجن 5 أعوام مع الطرد من الخدمة وخفض الرتب العسكرية بحق كل من اللواء ركن محي الدين أحمد الهادي، واللواء ركن عبدالعظيم علي الأمين، واللواء ركن بحر أحمد بحر، والعميد ركن محمد قرشي محمد الأمين، والمقدم ركن صالح فضل المولى.

وذكر المتحدث باسم الجيش أن المحكمة برأت اللواء ركن إبراهيم محمد عبد الرحيم التوم، وعقيد تقني أحمد عباس محمد، ورائد عبدالله محمد عبدالله، مشيرا إلى أن المحكمة أفرجت كذلك عن اللواء ركن محي الدين أحمد الهادي؛ لظروف صحية، واكتفت بالمدة التي قضاها في السجن منذ القبض عليه.

وأشار إلى أن هنالك فترة استئناف مدتها 15 يوما من صدور الأحكام، قبل أن يصادق عليها القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، موضحاً أن مدة الحكم على المتهمين تحسب من تاريخ القبض عليهم.

وكان المجلس العسكري، الذي تشكل عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، قد أعلن في يوليو/ تموز 2019 إحباط محاولة انقلابية قادها رئيس هيئة أركان الجيش وقتها الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب، وعدد من الضباط، منهم قائد منطقة الخرطوم المركزية اللواء ركن بحر أحمد بحر.

وكانت المحاولة الانقلابية تهدف للإطاحة بالمجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس آخر يحكم لمدة سنة واحدة، تجري بعدها انتخابات عامة، حسب بيان الانقلاب الذي نشر بعد إحباط المحاولة.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ 4 شهور، تقودها لجان المقاومة؛ للمطالبة بالحكم المدني واستعادة مسار الانتقال، بعد قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، القاضية بحل الحكومة، وإعلان الطوارئ.