وزير فلسطيني لوفد أمريكي: لا يجوز تجزئة قرارات الشرعية الدولية

كشف وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ اليوم الإثنين، عن لقاء مشترك جرى بينه وبين مسؤول الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية، هادي عمرو، في مدينة رام الله، حيث بحث الطرفان ملفات عدة.

وكتب الشيخ في تغريدة له عبر موقع ”تويتر“، ”التقيت اليوم الإثنين، مع هادي عمرو، مسؤول الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية والوفد الأمريكي المرافق له، حيث تم بحث ملفات عديدة منها الثنائية أو ما يتعلق بالوضع مع إسرائيل وقضايا إقليمية ودولية“.

اكدنا خلال اللقاء مع الموفد الامريكي السيد هادي عمرو على ان مصداقية المجتمع الدولي على المحك ولا يجوز تجزأة الشرعية الدوليه والكيل بمكيالين في تنفيذ القرارات الاممية . وحان وقت تنفيذ تلك القرارات ورحيل الاحتلال الاسرائيلي عن ارضنا. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) March 14, 2022

وأضاف الشيخ في تغريدته، ”أكدنا خلال اللقاء مع الموفد الأمريكي هادي عمرو على أن مصداقية المجتمع الدولي على المحك، لا يجوز تجزئة الشرعية الدولية والكيل بمكيالين في تنفيذ القرارات الأممية، وحان وقت تنفيذ تلك القرارات ورحيل الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا“.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، فقد حضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وعن الوفد الأميركي، مسؤول وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية جورج نول.

وكان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية هادي عمرو، أجرى لقاءات عدة مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين العام الماضي، حيث بحث معهم قضايا مختلفة متعلقة بالوضع السياسي بين الطرفين، كما التقى خلال زيارته السابقة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ودعت السلطة الفلسطينية مراراً وخلال لقاءاتها مع المسؤولين الأمريكيين، لتطبيق النقاط التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق.

وشدد الرئيس الأمريكي على موقف بلاده الملتزم بحل الدولتين والرافض لسياسة الاستيطان ومحاولة تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف، ووقف سياسة ترحيل الفلسطينيين من منازلهم في مدينة القدس المحتلة، ورفض الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف كافة.

والأحد الماضي، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، ”وقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج من دائرة التعامل التقليدي غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية“، كما جددت دعوتها المجتمع الدولي إلى ”ضرورة إدانة ووقف انتهاكات المستوطنين، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفرض العقوبات على إسرائيل“.