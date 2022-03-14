نائب رئيس البرلمان: إيران تتذرع بإسرائيل لإضعاف إقليم كردستان العراق

قال النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، الاثنين، إن ”مزاعم الحرس الثوري الإيراني بوجود إسرائيل في إقليم كردستان العراق ذريعة لمهاجم الإقليم وإضعافه“، على حد تعبيره.

وقال شاخوان عبدالله، في حديث لهيئة الإذاعة الألمانية بالنسخة الفارسية، إن ”إعلان الحرس الثوري قصف محافظة أربيل يعني رسمياً أن إيران تغزو أراضي دولة مجاورة“.

وأضاف أن ”إسرائيل ليس لها وجود في إقليم كردستان العراق“، معتبراً أن ”وجود إسرائيل ذريعة لإضعاف منطقة الحكم الذاتي في إقليم كردستان، وهذا العمل من قبل إيران مخيف وخطير“.

وفي إشارة لمذكرة رسمية من الخارجية العراقية، قال عبد الله إن ”الهجمات ستثير ردود فعل إقليمية وعالمية“.

وأعلنت الخارجية العراقية، يوم أمس الأحد، استدعاء السفير الإيراني في بغداد ايرج مسجدي وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية قيام الحرس الثوري بقصف مدينة أربيل، بذريعة وجود مراكز تجسس إسرائيلية تستهدف إيران.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن مصدر مسؤول بالحرس الثوري قوله إن ”الأخير قصف المركز الاستراتيجي لإسرائيل في أربيل بـ 10 صواريخ من طراز فاتح 110″، مشيراً إلى أن ”الصواريخ أصابت الهدف بدقة“.

وفي 8 من آذار/مارس الجاري، أكدت إيران رسميًا مقتل ضابطين من الحرس الثوري في الضربة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مشارف دمشق.

ومن جهته، قال رئيس كتلة العدل الكردستانية في البرلمان العراقي، سوران عمر، لـ“دويتشه فيله“: ”إقليم كردستان العراق هو أرض التعايش بين الأديان والأعراق المختلفة“.

وأضاف عمر أن ”الحرس الثوري بهجومه الصاروخي يسعى للانتقام من قادته القتلى في سوريا، ولو كان الأمر كذلك، لكان أطلق الصواريخ في مكان آخر“.

وأعلن مجلس الأمن القومي العراقي، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى كاظمي، أنه طلب من القنوات الدبلوماسية إيضاحًا واضحًا من إيران بشأن الهجمات الصاروخية في أربيل.

وقال مجلس وزراء إقليم كردستان في بيان إن الضربة الصاروخية ”الجبانة“ استهدفت مناطق مدنية بحجة استهداف قاعدة إسرائيلية قرب القنصلية الأمريكية.

وبدوره، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي أدان الضربات الصاروخية للحرس الثوري الإيراني على أربيل، إن الولايات المتحدة تجمع أدلة لمعرفة مكان الهدف بالضبط.

وأضاف ”أنه يجري محادثات مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتعزيز دفاعهما الصاروخي“، مضيفاً أنه ”لم يصب أي أمريكي في الهجوم“.

ووفقًا لمسؤولين إقليميين أكراد عراقيين، فقد سقطت صواريخ إيرانية حول مبنى القنصلية الأمريكية الجديد، ما ألحق أضرارًا بثمانية منازل على الأقل، كما تضرر جهاز إرسال تلفزيوني محلي.