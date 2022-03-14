واشنطن: سندعم حلفاءنا بالشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الإيرانية

ندد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأشد العبارات بالهجوم الصاروخي الإيراني على منطقة كردستان العراقية، مؤكدا أن بلاده ستدعم حلفاءها في الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وقال إن بلاده ستدعم حكومة العراق في محاسبة إيران، عقب ذلك الهجوم.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن ستدعم شركاءها في الشرق الأوسط في مواجهة تهديدات مماثلة من إيران.

وبشأن الموقع الذي استهدفه الهجوم الصاروخي الذي تبناه الحرس الثوري الإيراني، أوضح سوليفان، أن الهجوم الإيراني استهدف منطقة سكنية مدنية في أربيل بالعراق دون أي مبرر.

واتى تصريح المسؤول الأمريكي بعد مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أكد فيها بلينكن تنديد بلاده بالهجوم ودعم الحكومة العراقية.

وقال رئيس وزراء العراق إنه ينبغي عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية ”الحسابات الخارجية“.

وبحث المسؤولان، العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث، فيما أكد الكاظمي عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية ”واع“.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن ”رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقّى مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وجرى اثناء الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية وتطورات الاحداث“.

وأكد الوزير بلنكين، بحسب البيان، تضامن الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، ومساندتها لما من شأنه دعم أمنه وسيادته.

من جهته، عبرّ رئيس مجلس الوزراء عن شكره للمواقف الساندة للعراق، مؤكدا أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقوية سيادة الدولة العراقية وتحصينها ضد أي اعتداءات، أو أي مساس بسيادة البلد وكرامة مواطنيه.

وشدد الكاظمي على عدم السماح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية، لافتا إلى أن ”العراق ماضٍ في تعزيز دوره الفاعل دولياً وإقليمياً“.

وتابع البيان، أن ”الاتصال شهد أيضاً مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل الآراء بشأن أفضل السبل لحل النزاعات، وتثبيت الاستقرار لما فيه مصلحة الشعب العراقي وشعوب المنطقة والعالم“.

ويأتي الاتصال عقب تعرض مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، صباح الأحد، لهجوم صاروخي نفذه الحرس الثوري الإيراني، استهدف فيه مبنى القنصلية الأمريكية.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، مساء الأحد، السفير الإيراني في بغداد، وأبلغته احتجاج الحكومة على استهداف أربيل عاصمة إقليم كردستان، بالصواريخ.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”واع“ إنها ”تجدد إدانتها للانتهاك السافر الذي طال سيادة وأراضي جمهورية العراق“.

وأضافت أن ”مواقف كهذه لن تكون سوى عامل خرق لمبادئ حسن الجوار وستلقي بظلالها على مشهد المنطقة لتزيده تعقيدا“.

وسقط على أربيل، فجر اليوم، 12 صاروخًا باليستيًا، فيما تبنى الحرس الثوري الإيراني، الهجوم، وزعم أنه استهدف قاعدة إسرائيلية سرّية.