تزايد حظوظ جعفر الصدر في تولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة

أصبح اسم جعفر الصدر، نجل المرجع الديني العراقي محمد باقر الصدر، الأكثر تداولاً كمرشح محتمل لرئاسة الوزراء، بعد التقارب الأخير بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وفاجأ الصدر الجميع، الخميس الماضي، عندما أجرى اتصالا هاتفيا مع المالكي، على رغم العداء التاريخي بين الطرفين، بالإضافة إلى الركود السياسي والاستقطاب الذي طغى على الوضع العام في البلاد، عقب الانتخابات النيابية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحقق فيها الصدر المرتبة الأولى.

وخلال هذا الاتصال قالت أوساط عراقية، ومصادر مطلعة، إن الصدر، طرح على المالكي تولي جعفر الصدر منصب رئاسة الوزراء.

اجتماع عاجل

وعلى إثر ذلك، عقدت قوى ”الإطار التنسيقي“ اجتماعاً عاجلاً، يوم الجمعة، وبحثت مبادرة الصدر، وفيما إذا كانت ستوافق على جعفر الصدر أم لا.

من جهته، قال السياسي عزت الشابندر، وهو مقرب من قوى الإطار، إن ”الاجتماع انتهى بالترحيب بمبادرة مقتدى الصدر، وتأكيد عدم ممانعته لترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة“.

وأضاف الشابندر في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن ”الإطار بحث أيضا القاعدة التي يجب أن تعتمد للترشيح، فيما إذا ستكون التوافق والاتفاق بين التيار والإطار“.

إنتهى إجتماع الاطار الى الترحيب بمبادرة السيد مقتدى الصدر وتأكيد عدم ممانعتة لترشيح السيد جعفر الصدر لرئاسة الحكومة ، وبحث أيضًا القاعدة التي يجب ان تُعتمَد للترشيح .

– التوافق أم الاتفاق بين التيار والاطار !

– هما كتلة واحدة ام كتلتين !

فلكل خِيارٍ مسَار .

ولكل مسَارٍٍ منَار . — عزت الشابندر (@IAlshabandar) March 11, 2022

ويبدو أن الطريق سالكا أمام جعفر الصدر، فهو بعيد عن الأضواء خلال السنوات الماضية، ولم يدخل في سجال السياسة العراقية بعمق، ما يؤهله ليكون مقبولاً لدى الجميع، خاصة وأن القوى السنية والكردية لا يكاد رأيها يذكر فيما يتعلق بشخص رئاسة الوزراء، الذي هو من حصة المكون الشيعي حصراً.

ويرى مراقبون أن القوى المقربة من إيران، لا تعارض تسلم الصدر، رئاسة الحكومة، فهي احتفلت بتلك المبادرة أيضاً وعدّتها نصراً لها، باعتبار أن الصدر جاء إليها، وطلب منها ذلك، ما يعني أنها ستدعم هذا المسار بشكل واضح.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد لا تعارض تسلم الصدر، رئاسة الحكومة، لجهة عدم معرفتها المسبقة به، أو التعامل معه بشكل مباشر، كما هو حال الكثيرين من السياسيين العراقيين، أما إيران فهو قضى شطراً من حياته هناك، ويتمتع بعلاقات جيدة مع المسؤولين الإيرانيين، فضلاً عن أنه نجل محمد باقر الصدر، مؤسس حزب الدعوة يعطية ميزة إضافية.

في السياق، تعطل تشكيل الحكومة العراقية منذ خمسة أشهر بالتمام والكمال على إجراء الانتخابات المبكرة، وذلك بسبب تمسك الصدر بفكرة تشكيل ”حكومة أغلبية وطنية“ مقابل مساعي قوى ”الإطار التنسيقي“ بزعامة المالكي، في تشكيل ”حكومة توافقية“ تضم جميع الأطراف السياسية في البلاد.

ويعني هذا الترشيح تخلي الصدر، عن مبدأ حكومة الأغلبية، وقبوله بالتوافق مع الكتل السياسية الأخرى، لتشكيل الحكومة المقبلة، وهي خطوة تتوافق مع سياسة الصدر المتقلبة بشكل دائم.

الكاظمي أحس بالخطر

وظهر الكاظمي، الجمعة، في تصريحات جديدة أوحى فيها بأنه بات ضحية لنجاحه والتزامه، ملمّحا إلى أنه بات خارج التوليفة المرتقبة بين الصدر والمالكي.

وقال الكاظمي في تدوينة عبر ”تويتر“: ”أدينا الواجب الذي اُستدعينا من أجله في خدمة شعب العراق العظيم“، مضيفاً: ”لم نتردد أو نتقاعس أو نساوم على حساب المصلحة الوطنية ولم نقدم مصالحنا على مصالح شعبنا كما لم ننجر إلى المساجلات والمزايدات“.

وتابع: ”أوصلنا الوطن الى انتخابات حرة نزيهة ووضعنا بصبر أسسا لتجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الكبرى رغم العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية، وأعدنا العراق عزيزاً إلى المجتمعين الإقليمي والدولي، وفتحنا طريق مكافحة الفساد والمفسدين واستعادة الدولة من براثن اللادولة، وأخرسنا الإرهاب وخلاياه وذيوله بعزم أبطال قواتنا العسكرية والأمنية والاستخبارية“.

من هو جعفر الصدر؟

ولد جعفر الصدر، عام 1970 في محافظة النجف، وهو الابن الوحيد للمرجع الديني محمد باقر الصدر، فيما يكون موسى الصدر، خاله.

وخرج من العراق عام 1998، إلى إيران، بفعل تزايد مخاطر الوضع الأمني، بطلب من المرجع محمد محمد صادق الصدر، الذي طلب منه إدارة مكتبه في قم.

وكان الصدر، قد ذكر خلال حوار صحفي سابق، أنه درس حوالي ثماني سنوات في حوزة قم، حتى وصل مرحلة ما يسمى (دراسات الخارج) وهي ما تقابل الدراسات العليا، ثم انتقل إلى بيروت، ودرس هناك علم الاجتماع والإنثربولوجيا في الجامعة اللبنانية، ليعود إلى العاصمة بغداد، بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.

وترشح الصدر، خلال انتخابات عام 2010، عن ائتلاف دولة القانون، برئاسة المالكي، وأصبح نائباً عنها، إذ يقول عن سبب اختيار الانضمام إلى المالكي، إن “ مشروعه المرحلي يطمح إلى ربط إعادة البناء بالقانون وتقوية مؤسسات الدولة، وإن أي قراءة علمية وموضوعية لتاريخ المجتمع العراقي تخلص إلى نتيجة بأنه لا يمكن تصور نظام يضمن التعددية ويقبل بالتداول السلمي للسلطة دون تصور دولة قانون تتمتع فيها المؤسسات الدستورية بالسيادة والاستقلال وتكفل للمواطنين الحريات المختلفة بعيدا عن المحاصصات والطائفية“.

وأضاف: ”شعرت للحظة ما أن ائتلاف دولة القانون قد يكون أقرب الممكنات لهذه التصورات من غيرها“.

وأعلن الصدر في أكثر من مناسبة عن رغبته بتسليم منصب رئاسة الوزراء، إلى أحد أتباعه، أو ما أسماه ”صدري قح“ غير أن جعفر الصدر، بالفعل غير منتمٍ للتيار الصدري، بشكل فعلي، أو في داخل هيكليته الإدارية.

وعلى مدار السنوات الماضية، قضى الصدر، حياته خارج البلاد، سفيراً للعراق في لندن، كما أنه لم يشارك في أي نشاط للتيار، أو الترويج لسرديته، أو تبني أفكاره، بل إن مسار حياته، ومتبنياته المعلنة، تجعله أقرب للمالكي منه للصدر.