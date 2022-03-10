أبو الحسن القرشي.. زعيم "مجهول" يتولى قيادة داعش

أعلن تنظيم داعش، يوم الخميس، عبر تسجيل صوتي تناقلته منصاته الإعلامية وحسابات تابعة له بمواقع التواصل الاجتماعي، تعيين المدعو ”أبو الحسن الهاشمي القرشي“ زعيماً للتنظيم، خلفاً لقائده السابق الذي اغتالته القوات الأمريكية قبل أشهر في سوريا.

ويأتي الإعلان عن تنصيب ”القرشي“ الجديد بعد مقتل زعيم التنظيم السابق ”أبو إبراهيم القرشي“، بعد نحو شهر من إعلان الولايات المتحدة مقتله خلال عملية شنّتها ضده في سوريا.

وقال المتحدث باسم التنظيم ”أبو عمر المهاجر“، في تسجيل صوتي نشر عبر تطبيق ”تلغرام“: ”بايع أهل الحل والعقد من المجاهدين الشيخ المجاهد الجليل والسيف الثقيل أبا الحسن الهاشمي القرشي حفظه الله أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين“.

وأكد التنظيم مقتل زعيمه والمتحدث باسمه السابقين، موردا على لسان المتحدث باسمه الجديد أن ”أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، والمتحدث الرسمي للدولة الإسلامية الشيخ المجاهد أبو حمزة القرشي تقبلهما الله“.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الثالث من شباط/فبراير الماضي، أن الزعيم السابق للتنظيم فجّر نفسه خلال عملية شنتها قوات خاصة أمريكية في بلدة أطمة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهي منطقة تسيطر عليها فصائل متشددة وأخرى من المعارضة المسلحة.

و“أبو إبراهيم القرشي“، المتحدر من ”تلعفر“ الواقعة على مسافة 70 كيلومترا غرب الموصل في العراق، كان قد تولى زعامة التنظيم في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بعد مقتل سلفه ”أبو بكر البغدادي“ في الشهر نفسه.

شخص ”مجهول“

الزعيم الجديد، وهو الثالث منذ نشأة التنظيم المتطرف، غير معروف نسبيا ولم يكشف التسجيل الصوتي تفاصيل حوله.

وقال الباحث في ”كينغز كوليدج“ بلندن والمتخصص في دراسة الحركات الجهادية توري هامينغ لوكالة ”فرانس برس“: ”ببساطة، لا نعرف هويته“.

ورأى كولين كلارك مدير الأبحاث في مركز ”صوفان“، وهو مؤسسة فكرية مقرها نيويورك، أن التنظيم اختار ”مجهولاً لأن عدد المرشحين للمنصب تقلّص إلى حد كبير“.

لكنه أضاف أن ”الأمير الجديد يجب أن يكون شخصًا يمكنه إعطاء زخم للجماعة“.

ووفق التسجيل، لقي تعيين القائد الجديد مباركة من زعيم التنظيم الراحل.

وقال داميان فيريه، مؤسس وكالة ”جهاد أناليتيكس“ المتخصصة في تحليل الأنشطة الجهادية حول العالم وفي الفضاء الإلكتروني، ”إن سلف أبو إبراهيم فعل الشيء نفسه“.

وأضاف: ”أعتقد أن الأمر نفسه تكرر، وأن هذا الاختيار تم في وقت مبكر لتجنب زعزعة استقرار الجماعة“.

ويتولى ”أبو الحسن الهاشمي القرشي“ زمام القيادة في وقت أضعِفت الجماعة بسبب الهجمات المتتالية التي تدعمها الولايات المتحدة في العراق وسوريا لإحباط عودة الجهاديين.

”وجود سري“

بعد تمدّده السريع عام 2014 في العراق وسوريا المجاورة، وسيطرته على مناطق شاسعة، تراجعت ”الخلافة“ التي أعلنها تحت وطأة الهجمات المتتالية ضده في هذين البلدين.

وهزمت قوات سوريا الديمقراطية، التي يهيمن عليها الأكراد ويدعمها التحالف الدولي، تنظيم داعش في سوريا العام 2019، بطرده من آخر معاقله في الباغوز بمحافظة دير الزور شرق البلاد.

لكن تنظيم داعش ”يحافظ على وجود سري إلى حد كبير في العراق وسوريا، ويقود تمردا على جانبي الحدود بين البلدين“، وفق تقرير للأمم المتحدة نُشر العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، يتبع التنظيم الجهادي في هذين البلدين ”ما مجموعه 10 آلاف مقاتل نشط“.

وجاء مقتل ”أبو إبراهيم القرشي“ في شباط/فبراير بعد أيام من انتهاء هجوم شنّه التنظيم على سجن تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الحسكة شمال شرق سوريا، أواخر كانون الثاني/يناير.

وكان ذلك أكبر هجوم للجماعة الجهادية منذ هزيمتها في سوريا، وقد أسفر عن مقتل أكثر من 370 شخصا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسببت الحرب المعقّدة في سوريا، التي تتداخل فيها أطراف مختلفة، في مقتل نحو 500 ألف شخص منذ عام 2011.