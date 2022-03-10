إلغاء براءتهما السابقة.. إدانة عضوين من حزب الله في اغتيال رفيق الحريري

أعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الخميس، فسخ الحكم القاضي بتبرئة عضوين من حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأصدرت مذكرتي توقيف بحقهما.

وأدان قضاة الاستئناف في المحكمة الدولية الرجلين بعدة تهم بالقتل و“الإرهاب“ لقيامهما بدور في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في العام 2005.

وكان الادعاء قد استأنف الحكم ببراءة الرجلين، وقال إنه شابته أخطاء جوهرية، بحسب ما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وقالت رئيسة المحكمة إيفانا هردليكوفا لدى تلاوتها موجزًا بالحكم في المحكمة: ”قررت دائرة الاستئناف بالإجماع إلغاء أحكام البراءة… إذ وجدنا بالإجماع أن حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، مذنبان“.

وفي العام 2020، أدانت محكمة أدنى درجة، سليم جميل عياش، وهو عضو سابق في جماعة حزب الله الشيعية، بالضلوع بتفجير أسفر عن مقتل السياسي السني المخضرم و21 آخرين. وحُوكم الرجال الثلاثة غيابيًا ولا يزالون طلقاء.